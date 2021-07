El semáforo rojo en que se encuentra actualmente Veracruz afecta el crecimiento del sector comercial, debido a que la situación está cada vez peor

Aunque la recomendación al sector comercial era que no cerraran sus cortinas, pese al semáforo epidemiológico rojo que prevalece en la ciudad de Veracruz, siempre y cuando se siguieran cumpliendo con las medidas sanitarias que exige el sector salud, esto no podrá ser, debido a que la economía está cada vez peor, dijo el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), José Antonio Mendoza García.

“El color del semáforo dice mucho para los comerciantes y nosotros fuimos los primeros en pegar el grito, porque en realidad no se contemplaba un cierre por cuestiones de color de semáforo, sin embargo, lo pusieron en rojo y esto nos impide seguir creciendo, quienes iban a abrir un negocio, prácticamente se esperan y no lo abren, no hay generación del empleo, se frena toda la actividad comercial”, comentó.

El entrevistado aseguró que el sector comercial veracruzano estaba registrando un incremento en sus ventas del 10 por ciento, es decir, si se estaba registrando un repunte y la reapertura de muchos negocios formales que habían cerrado sus cortinas durante la pandemia.

Sin embargo, el incremento de los contagios por Covid-19, en el puerto de Veracruz, así como las falsas noticias de que los hospitales nuevamente estaban saturados, si perjudicó al sector comercial.

“Simplemente nos frenamos, no hay crecimiento al poner nuevamente el semáforo en rojo, quienes iban a hacer la inversión se frenan y no hacen la contratación de personal” José Antonio Mendoza García, Canaco

Mientras que las ventas no han repuntado en los últimos meses, se reportan paralizadas.

Semáforo rojo en Veracruz “empeora” cada vez más la situación económica

La recomendación para los comerciantes es que no cierren sus negocios, y mejor opten por mantener las medidas sanitarias, para evitar los contagios por Covid-19.

“La pandemia no ha terminado, sigue y los contagios también, el llamado es que los comerciantes no cierren sus negocios, y no frenen el desarrollo económico, que nos llevaría en un caos, y que en Veracruz se incremente la miseria”, concluyó.

