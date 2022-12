Sedena abre jornada de donación de sangre en la Boticaria

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exhortó a la ciudadanía que esté en condiciones saludables a donar sangre como apoyo a las personas que lo necesitan.

Indicó que en Veracruz el Programa para la gestión de donantes de sangre se realiza los días 6 y 7 de diciembre, en las instalaciones del auditorio multimedia del campo militar de La Boticaria, en un horario de 8 de la mañana 12 del día.

Destacó que la donación de sangre es voluntaria y altruista.

Señaló que la donación es importante porque cualquier persona puede necesitar una donación. Nunca se sabe cuándo se necesitará.

Donar sangre contribuye a la salud. Estudios científicos demuestran que las personas que donan sangre periódicamente disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Con una sola donación se pueden salvar hasta tres vidas, pues de la cantidad de sangre que se dona, una vez procesada, se extrae una unidad de eritrocitos, otra de plasma y otra de plaquetas.

Te puede interesar:

Además, quienes donan obtienen un buen análisis médico.

Entre los requisitos para ser donador destacan tener entre 18 y 65 años de edad, peso mínimo de 50 Kg, contar en términos generales con buena salud. No haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses, no haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos doce meses, no haber padecido infecciones como hepatitis B o C, Vih-sida, enfermedad de Chagas o sífilis, no padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón, no haber recibido trasplantes de órganos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ