Sectur pide no dejarse sorprender: boletos para el Salsa Fest 2023 no se venden

El secretario de Turismo, Iván Francisco Martínez Olvera, pidió a los veracruzanos y a los visitantes que acudirán al Salsa Fest 2023 que no se dejen sorprender por vivales que venden las entradas a través de las redes sociales.

En entrevista, Martínez Olvera recordó que las entradas para el Salsa Fest 2023 se reparten de manera gratuita y que solo se lleva un registro para conocer el número de asistentes y su lugar de origen.

“Sí, no nos queda más que informar de manera puntual a toda la sociedad, el acceso es totalmente gratuito, nosotros los invitamos a tener su registro, su boleto para llevar una estadística puntual del número de visitantes, de dónde vienen, cómo los obtuvieron y llevar un mejor orden, pero el acceso es gratuito, no se le impedirá a nadie y que no los engañen, que no les vendan los boletos porque el boleto dice cortesía”, subrayó.

Por otra parte, el funcionario estatal aseguró que todo se encuentra listo para el inicio del Salsa Fest 2023, el cual arranca la tarde del jueves en el Salsódromo de Boca del Río.

Incluso, el secretario de Turismo destacó que ya hay artistas que se encuentran hospedados en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Iván Francisco Martínez Olvera refirió que el montaje del escenario y de otras estructuras reportó un avance del 95 por ciento este miércoles.

“La colaboración de los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y por supuesto municipal pues es evidente, es el trabajo en conjunto y todas las dependencias del Gobierno del estado sumándose a que esto sea una gran fiesta para las y los veracruzanos y por supuesto para todos nuestros visitantes”, insistió.

Este jueves se presentan: David Zahan, Chiquito Team Band, José Alberto “El Canario”, Gilberto Santa Rosa y Grupo Niche.

Cabe mencionar que el secretario de Turismo, el alcalde Juan Manuel Unánue Abascal y autoridades municipales, militares y policiacas, participaron en la última reunión operativa antes del inicio del Salsa Fest 2023, lo cual incluyó la supervisión a lo largo del Salsódromo y la revisión del montaje del escenario y otras estructuras.

