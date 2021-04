Sectores inmobiliarios de oficina y comercial, los más afectados por pandemia

En los sectores inmobiliarios la parte más afectada por la pandemia han sido los renglones de oficinas y la parte comercial, ya que la compra-venta-renta de oficinas y de espacios comerciales ha descendido.

Mientras que, en el tema de vivienda se ha observado una recuperación, indicó Gabriel Garduño Miranda, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México A.C (AIMAC).

Apuntó que un dato estadístico nacional habla de una baja de más de 43 por ciento en el aspecto de oficinas, un área que se ve complicada, ya que por la pandemia del COVID-19 mucha gente se fue al trabajo en casa.

“Ya ahora se está formando un esquema híbrido, es decir algunos siguen en casa y otra parte va regresado a oficinas a laborar”.

No obstante, comentó, se espera que en el segundo semestre del 2021 y durante el 2022, se logre una combinación más dinámica.

Respecto al sector comercial consideró que también se vio afectado, aunque ya se va recuperando gracias a la estrategia de vacunación que va avanzando, “lo cual permite vislumbrar que esos dos sectores se puedan sacar adelante”.

Su renta ha descendido

En el tema de la vivienda Garduño Miranda consideró que el comportamiento es muy diferente, ya que datos concretos del Infonavit indican que durante el primer trimestre del 2021 se han colocado más de 2 mil 500 créditos para vivienda de interés social en el estado de Veracruz.

“Es decir, llevamos un 13 por ciento arriba de la meta. Si se sigue esa dinámica muy seguramente este 2021 se superarán los 12 mil créditos para adquisición y construcción de vivienda con una derrama 6 mil 400 millones de pesos”, apuntó.

Expuso que esto fortalecerá el sector inmobiliario, con una movilidad y un lugar importante en la colocación de vivienda.

Reveló que datos del FOVISSSTE reflejan algo inédito al soltar los 97 mil 900 créditos a nivel nacional para la adquisición de vivienda.

“Estos elementos le van a dar una movilidad al sector inmobiliario y es por eso que nos estamos preparando”.

A ello se suma el hecho de que las instituciones bancarias bajaron sus tasas de interés. Hoy se puede conseguir un crédito bancario con tasa de hasta un 7.40 por ciento.

“Todos estos elementos permitirán ver una recuperación”, avizoró.

No obstante, en donde no se ha visto una reactivación es en la vivienda residencial, “aquí no se ha despegado”.

