Sector turístico de Veracruz ha recontratado al 80% de su personal 

Los bares, restaurantes y hoteles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio han re contratado al 80 por ciento del personal que habían tenido que dar de baja debido a la pandemia, señaló el regidor Daniel Martín Lois.

“Más o menos estamos como un 80 por ciento de recuperación del personal, obviamente durante la pandemia uno genera estrategias para no tener tanto personal, esas estrategias hoy todavía funcionan y, tratamos de no contratar mucha gente porque todavía no se han recuperado las perdidas de 2 años de mala venta. Pero en beneficio de la gente ya se está re contratando”, apuntó.

El ex presidente estatal de la CANIRAC dijo que, la recuperación económica es notoria; incluso, antes de la época de verano abrirán 4 negocios en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.

“Son bares y restaurantes, inversiones de gente local, algunos fuertes, que abren antes de verano, porque saben porque verano es una buena fecha para poderse impulsar, y espero que les vaya muy bien y que se queden permanentemente”, subrayó.

Finalmente, el empresario restaurantero reconoció que, el problema de distribución ha traído consigo el aumento de algunos productos; sin embargo, aseguró que, los prestadores de servicios turísticos están tratando de aguantar los precios, para no afectar al consumidor final.

Por: Alejandro Ávila

