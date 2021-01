Sector pesquero lleva 13 años sin apoyo gubernamental

Las condiciones climáticas adversas aunadas a la escasez de empleo debido a las restricciones generadas por la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 están golpeando severamente al sector pesquero veracruzano dejándolo sin ingresos para su subsistencia aseveró el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Veracruz, Isabel Pastrana Vázquez, quien dijo que muchos de ellos han tenido que recurrir a otras labores ajenas a su oficio para llevar el pan a su mesa.

“Mucha gente se va a hacer otras actividades a tierra firme, por ejemplo, pintura, electricidad y los que saben hacer trabajos domésticos hacen eso. Muchos venimos a ver nuestras embarcaciones y unos les pagan a otros por ver sus redes, por componer algún arco de pesca, ya se va ganando ahí uno una monedita pero no saca al buey de la barranca (sic)” lamentó el entrevistado.

Isabel Pastrana Vázquez, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Veracruz. Fotografía: Alina Krauss

Añadió que son más de 35 mil pescadores agremiados a la cooperativa que encabeza y estiman que otros 100 mil furtivos quienes se han visto afectados en toda la costa comprendida desde Tamiahua hasta Coatzacoalcos por estos motivos.

Te puede interesar:

El gobierno se olvidó del sector pesquero

Pastrana Vázquez consideró que es un sector olvidado por los gobiernos, pese a los oficios y proyectos enviados, los cuales les generan gastos de hasta 20 mil pesos; por ello, advirtió que, de seguir esta situación, se verán en la necesidad de tomar medidas más drásticas, pues ya no es posible mantener este ritmo de vida para muchas familias que dependen de la pesca.

“Prácticamente nosotros llevamos 13 años sin apoyo gubernamental de ninguna índole (…) No hemos recibido más que los 7 mil 200 pesos que nos dio por la veda de robalo, pero eso no nos sirve (…) Eso no alcanza para comer tres meses (…) Estamos a punto de cometer cualquier desastre social ya fuerte porque verdaderamente no se puede. No demoramos”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.