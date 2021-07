“Secretario de Hacienda si puede operar ejecutivamente, pero no determinar nuevas disposiciones”

El hecho de que el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no haya sido ratificado por el Senado, no impide sus funciones operativas como tal en dicha secretaría; solo no está facultado para ejercer nuevas disposiciones mientras se carezca de esa ratificación, explicó Jeremías Zúñiga Mezano, presidente estatal de Comunidades Seguras en Veracruz.

Subrayó que la ratificación por parte del Senado, la cual podría darse posteriormente ya sea en la Comisión Permanente o en una reunión del Pleno, es una cuestión de forma y no de fondo.

“El que el nuevo titular de Hacienda nombrado por el Presidente de la República no tenga la ratificación del Senado no impide la parte operativa de la Secretaría, ésta puede operar, puede realizar todas sus funciones y en lo que estaría limitada es en la firma del secretario para generar nuevas disposiciones”, reiteró.

Sostuvo que no se puede hablar de un vacío en la SHCP, ya que el nuevo secretario tiene las facultades para que ésta siga operando con las disposiciones ejecutivas que ya existen, “únicamente no estaría facultado para tomar decisiones nuevas”.

Te puede interesar:

Remarcó que el esquema de la ratificación es un elemento de forma en la Cámara de los Senadores, pero no es un elemento de fondo, y confió que se dará en su momento.

En ese sentido comentó que lo expuesto por el exministro José Ramón Cosío en sus redes sociales, en donde señala que “será fácil anular las decisiones del nuevo secretario de Hacienda”, se refiere precisamente a las nuevas decisiones, no a las funciones operativas de la Secretaría de Hacienda.

“El comentario del exministro Cosío va en el sentido de que no puede dictaminar o firmar nuevas disposiciones hasta que haya una ratificación, pero el secretario Ramírez de la O, sí tiene toda la capacidad legal para operar la Secretaría”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.