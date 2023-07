Lealtad, experiencia y resultados son las cualidades con las que que Marcelo Ebrard, aspirante a la presidencia de México y que aseguró lo llevarán a liderar el país.

Al asistir a la conferencia “salud del cuidador”, el ex canciller, afirmó que sea quien sea el candidato del PRI o del PAN, Morena los derrotará.

“Los vamos a derrotar porque los resultados del presidente son contundentes frente a lo que ellos entregaron cuando gobernaron”.

Durante la conferencia, Marcelo Ebrard, hizo hincapié en que la mejor inversión es la que se destina a los jóvenes, ya que son el recurso más importante del país y señaló que en muchos casos si no existiera esa inversión, actualmente muchos estarían en actividades delincuenciales y perdidos en un camino sin esperanza.

Resaltó que el gobierno Federal actualmente apoya a 11 millones de jóvenes y niños que están inscritos en las becas Benito Juárez, además de que beneficia y apoya también a las mujeres de pueblos originarios buscando siempre la equidad de género.

Sea quien sea el candidato del PRI o del PAN, Morena los derrotará: Ebrard

Marcelo Ebrard hizo un llamado al poder judicial para que haya justicia y lograr que haya continuidad para la cuarta transformación, para que con ello se sigan generando salarios dignos, que haya seguridad y que a las jefas del hogar se le reconozca su trabajo, entre otros puntos.

Para ello aseguró que él es la mejor opción para que continúe la a cuarta transformación, por lo que pidió el respaldo de la ciudadanía y su simpatizantes.

“Hagamos un compromiso de trabajo, ayúdenme a hacer la obra que queremos hacer. Yo cumpliré porque siempre he cumplido y sino no estaría aquí. Hemos pasado cosas difíciles, el desafuero, Fox me corrió y me quería procesar. En realidad no quieren que compitas porque les vas a ganar”.

