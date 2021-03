Se realiza la Firma de Compromiso con la Igualdad Salarial

Con el objetivo de contribuir en mayor medida a la pronta incorporación del género femenino a la actividad productiva del país, abrir campos de oportunidad para este segmento social y aminorar la brecha en las percepciones laborales entre mujeres y hombres a través de políticas de equidad, esta mañana cerca de 30 representantes de diversos organismos empresariales, instituciones bancarias, consultorías financieras, inversionistas, manejadores de activos nacionales e internacionales, fondos de inversión en México y aseguradoras llevaron a cabo la Firma de Compromiso con la Igualdad Salarial.

En el marco del Día internacional de la Mujer, que se conmemora el 08 de marzo de cada año, se recordó que en México existe una diferencia salarial de hasta un 20% entre mujeres y hombres, lo cual es un gran débito social. Además, menos del 16% de las empresas realizan auditorías salariales de género y menos del 13% cuentan con certificado de diversidad; por lo que no basta que se sumen al mercado laboral, ya que este debe apegarse a un ingreso justo e igual para ellas y ellos.

En este tenor, María Ariza García Migoya, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), reconoció los esfuerzos alcanzados por ambos géneros en este rubro. Sin embargo, dijo, la pandemia y otros factores, tales como las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, enfermos y adultos mayores, aún impiden a las féminas integrarse a la vida productiva; por lo que las mujeres tienen que saber que al exterior hay un mundo de oportunidad y las organizaciones deben de coadyuvar para que esto suceda.

Además, admitió también que quienes han subsistido pese a esas condiciones, salen del mercado, o permanecen con menores salarios, horarios más flexibles y menos motivadas; por tal motivo es imprescindible construir un espacio de igualdad en términos de remuneración por su trabajo.

No obstante, subrayó que la brecha salarial de género representa una de las mayores injusticias sociales, pues de acuerdo al informe mundial de salarios publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en México supera el 20% y este es un tema prioritario en la agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible.

Quieren impulsar el cambio

“Estamos aquí porque estamos comprometidos en impulsar al cambio, ayudar a combatir los sesgos y estereotipos de género que existen en esta cultura” expuso en el uso de la voz.

Por su parte, Edna Barba y Lara, directora Jurídica de Afore Siglo XXI Banorte, destacó que resulta incomprensible que pese a los preceptos constitucionales de 1917 que refieren que a trabajo igual corresponde un salario igual sin distinción, aún no se apliquen debido a la carencia del impulso de todos los sectores sociales, por lo que, la administradora que representa, ya trabaja en dos iniciativas para dar respuesta a uno de los objetivos de la agenda 2030 de la ONU, y que son: 30% Club México, que promueve la participación femenina en altos mandos directivos y, dos, el compromiso de equidad salarial al que este día se suman.

Por su parte, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México (BID), Roberto Manrique, indicó que, desde hace algunos años, en América Latina y el Caribe se han logrado grandes avances en materia educativa, pero aún falta en el rubro laboral y de negocios, pese a ello, esta región cuenta con el mayor porcentaje de mujeres autoempleadas en el mundo, lo que representa la tercera parte de los negocios en la misma y cuando el 70% de estas solicita un crédito, no lo recibe.

Además, en México, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera reporta que el 46% de las féminas no cuentan con ningún crédito ya sea formal o informal, lo cual, se incrementa en áreas rurales; pese a esta situación, las mujeres generan más de mil 200 mipymes del país en 30% del total.

Asimismo, aseveró que la Encuesta Nacional de Empleo estima que, en el año pasado, durante la pandemia por covid-19 las mujeres han perdido un 25% más de empleos que los hombres en este país, reduciendo su tasa de participación en 45% en el 2019 al 41% en el 2020; ello aunado a las brechas salariales de género que llega al 18% de acuerdo al dato del Instituto Nacional de Mujeres.

“De acuerdo con nuestros análisis, esto podría aumentar el tamaño de la economía hasta en un 22%. La encuesta de Financial Alliance for Women indica que los portafolios de préstamos a empresas de mujeres presentan un 35% menos de cartera vencida. Disminuir estas brechas de género en el sector financiero dará una mayor estabilidad al sistema bancario”

Igualmente, Laura Vilá, senior Investment Officer at IFC. IFC – International Finance Corporation University of Michigan, mencionó que las mujeres siguen siendo subrepresentadas en el ámbito empresarial pues en el mundo cuentan apenas con el 17% en cargos de juntas directivas, 5% de las presidencias directivas, menos del 4% en CO.

Por otro lado, la consejera delegada de Equidad e Inclusión de Coparmex, Fátima Montiel, reveló que sólo el 42% de las mujeres en edad de trabajar lo hacen en contraste con el 74% de los hombres pese a que las féminas representan el 51% de la población nacional y hay casi 12 millones de hombres más en el campo laboral que mujeres, y si eso fuera poco, ellas encabezan sólo el 8% de los consejos de administración.

También respaldaron este acuerdo: Dr. Iván H. Pliego Moreno, vocal ejecutivo de Pensionissste; Ana Lorrabaquio, Commercial Director for Institutional Clients & Corporate Alliances – Principal México; Odracir Barquera, director General de Planeación del CCE; Miriam García Bulle, directora general de Citibanamex Casa de Bolsa; Miguel Khoury, director general de Hospitales MAC y presidente del Consejo de Emisoras de BIVA; Laura Cruz, miembro del comité directivo del 30% Club; así como Eduardo Riva, director general de CEMCOL.

Posterior a ello, se llevó a cabo la firma oficial para hacer evidentes de manera pública los compromisos asumidos por cada organización.

Entre los organismos participantes estuvieron: Bolsa Institucional de Valores, Mujeres Invirtiendo, Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas, Abogadas MX, MBA Mujeres, Mujeres en Finanzas, Voz Experta, Conectadas, Dalia Empower, Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, WCD, 50 Women 50 Onboards, Ring the Bell for Gender Equality, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Nacional Empresarial Turístico, International Women’s Forum México, 30% Club Growth Trough Diversity, Citibanamex, BBVA, Afore Azteca, Amundi, WCD, Afore XXI Banorte, Fondos de Fondos, Sura, Amafore, Quanta Shares, Mujeres Invirtiendo, entre otros.

