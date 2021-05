Tras la crisis económica que provocó la pandemia por el covid-19, el sector inmobiliario se está reactivando, sobre todo en la renta de inmuebles para oficinas y comercios, dijo Ana María Herrera Bernal, coordinadora estatal de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

“Si avanzó bastante lo que es el arrendamiento que había estado bastante restringido el año pasado, pero este año tanto arrendamiento de locales, de oficinas y casa habitación que incluye departamentos, si ha estado, volvió a resurgir; que nunca estuvo parado al 100 por ciento, lo que es casa habitación, pero de locales si había estado muy bajo”, comentó.

La entrevistada aseguró que en los últimos meses ha estado llegando bastante inversión; lo que está permitiendo la reactivación del sector inmobiliario, como franquicias de restaurantes, oficinas para agencias aduanales que están solicitando oficinas pequeñas y grandes, así como otras empresas de importadores y exportadores.

La principal demanda de inmuebles se está registrando en el municipio de Veracruz; aunque la solicitud siempre es de unas oficinas con interiores modernas, que difícilmente existen en esta ciudad, únicamente en Boca del Río.

“Quieren algo bonito, más nuevo, lo cual sabemos que en esta zona de Veracruz, no lo hay; por eso siempre he dicho que las personas que tengan propiedades, que les den una arreglada”, comentó.

Se han facilitado requisitos de arrendamiento

Explicó que los requisitos para realizar un arrendamiento son los mismos, incluso se ha facilitado, donde ahora se manejan pólizas jurídicas de arrendamiento, debido a que muchas empresas cuando se establecen en la ciudad no cuentan con un fiador de la zona y la gran mayoría de los propietarios piden un fiador o el pago de una fianza.

“La fianza hace que tengas una propiedad no importa en qué zona del país, que la gravan; ahora existen también las pólizas jurídicas de arrendamiento, que es otra opción que están manejando mucho las empresas que llegan de fuera”, comentó.

Mientras que el costo de las rentas de los inmuebles se han mantenido, es decir, no hay subido su precio.

“Se han mantenido, no han bajado, en alguno que otro, pero en general se han mantenido, no han subido. Sí pensamos que se iba a venir un declive en rentas y en precios, pero no y tampoco en venta de propiedades, se han mantenido bien”, concluyó.

