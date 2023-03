Se manifiestan en primaria José Azueta por falta de director

Padres de familia de la escuela primaria José Azueta en el municipio de Veracruz, se manifestaron por la falta de director en el plantel educativo, desde hace tres años.

Lizbeth Castillo, madre de uno de los alumnos, expuso que la falta de director ha ocasionado el deterioro del plantel y no es posible que la Secretaría de Educación designe otra persona en la dirección, ya que en los documentos sigue apareciendo el nombre de Yazmín del Carmen González Hernández, como directora pese a que desde hace tres años no acude a la escuela.

“Tres años de ausencia y está cobrando en la escuela y un interinato, mientras ella siga en papeles nunca van a hacer caso, porque prácticamente tenemos directora, aunque aquí no haya directora (…) la escuela está decayendo, siempre está sucia y ahorita el intendente se va de capacidad por enfermedad, los salones son un asco”.

Ante la problemática, los padres de familia piden el apoyo de la Secretaría de Educación o de cualquier autoridad que les pueda resolver la falta de directivo.

Y es que inclusive, a la escuela han llegado apoyos que no se han podido recibir por la falta de director.

“Alguien que nos apoye porque no es posible que no tengamos director, se necesitan muchas cosas en la escuela llegaron unos apoyos y hasta donde sabemos los de la turno de la tarde los tienen porque en la mañana no hubo quien lo recibiera”, señalaron.

Esta situación afecta a 220 alumnos del turno de la mañana, por lo que ya muchos de ellos dejarán de estudiar en ese plantel.

“Muchos niños van a empezar a retirarse por las mismas necesidades que tiene la escuela”, sentenciaron.

