Se manifiestan en la ESTI 148 por falta de docentes y cambio de director 

A primera hora de este martes 13 de septiembre padres de familia se manifestaron en la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) número 148 del Puerto de Veracruz.

Los quejosos señalan qué se encuentran inconformes con el cambio de director, pues encontraron en lomar Espartaco López Marín, a un docente que si se preocupaba por el plantel educativo y sus alumnos; al mismo tiempo reclamaron que desde hace casi 3 años no cuentan con maestros para ciertas materias.

“Español, Formación Cívica y Ética, y Refrigeración (…) pues mi hijo ya va en tercer año y los dos años pasados no había, hay quienes no cubren esa área de primero, segundo y tercer año, talleres de los 3 años (…) en taller son como 200 alumnos, ahí sí, esa parte específicamente no… solamente se nos ha comunicado de que hacen falta muchas horas por cubrir en esta escuela de maestros, y sin embargo el director ha hecho un programa de reajustes para que los niños no quedarán solos fuera de clase, qué esa clase que no sé de, alguien nos cubriera para que no estuvieran pensando en, ¿a ver qué hacemos?”, dijo Marlin Yazmín Martínez Santos, presidenta de la Asociación de Padres de Familia.

Te puede interesar:

Finalmente, los padres de familia solicitaron ser atendidos por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a quién le pidieron poner atención sobre su queja.

“No pedimos algo que esté fuera de un alcance de ellos y de un alcance de nosotros, porque el resultado se está dando, creo que a la SEV… lo que pensamos es que maestros como él conviene tenerlos y tenerlos en una escuela dónde está dando el resultado”, remató.

Por: Alejandro Ávila

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ