En las instalaciones del Centro Integral de Justicia Norte, familiares, amigos y vecinos de Alberto Vázquez Dorantes se manifestaron para exigir su liberación y denunciar que fue detenido de manera arbitraria. Lo manifestantes señalan a la Policía Estatal y Fuerza Civil de haber allanado su casa en Lomas de Río Medio 4; además de incomunicarlo y no dejar que ellos lo vean.

Fue aproximadamente minutos después de la 1 de la madrugada que se dio la detención, esto de acuerdo a lo señalado por Yareli Tolentino, esposa del detenido; la que presuntamente indicó que fueron elementos estatales los que entraron a su domicilio a la fuerza.

Se manifiestan contra Policías Estatales y Fuerza Civil por detención ilegal

A ella la amagaron, además de a otros dos menores amigos de la familia, denunciando que además los policías se llevaron varias pertenencias como una camioneta, computadora, celulares de dos menores y del detenido, identificaciones, entre otras cosas.

“A mi me dejaron en la cama y me dijeron que me tapara que sino me iban a dar un balazo” luego que se fueron comenzó a buscarlo. Fue hasta la tarde de este domingo que le dijeron que su esposo estaba en el Juzgado de la zona norte, ubicado en la avenida Fidel Velázquez en la colonia Playa Linda.

Fue ahí que decidieron manifestarse, pues no los dejaron entrar a verlo o saber en qué estado se encontraba; destacando que él tiene problemas del corazón y que debe tomar medicamento de forma permanente.

Así mismo, elementos Estatales y de la Fuerza Civil llegaron al sitio y resguardaron el lugar para que la familia no se acercara y permaneciera lo más lejos posible; esto a pesar de las suplicas incluso de rodillas de la madre del detenido.

“No me dejaron poner la denuncia, me sacaron, cerraron aquí, nada más nos miran y se ríen; se burlan del dolor que estamos sintiendo (…). No me dan ni siquiera una razón de porque lo sacaron, no llevaban ninguna orden; no tenía ninguna denuncia y si hubiera tampoco me lo quieren decir”, dijo.

La esposa y los familiares del agraviado, señalaron que se dedica a la crianza de cochinos y borregos. Asegura que su esposo nunca ha tenido problemas legales y teme que su vida esté en riesgo; de igual manera temen lo señalen de algún delito, sin haber cometido ningún crimen.

