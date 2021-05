Se lanza Rocío Ojeda Callado como aspirante a la Rectoría de la UV

Será hasta el 30 de junio cuando la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana emita su convocatoria para elegir al próximo rector, mientras tanto la académica Rocío Ojeda Callado hizo pública su intención de sumarse a la lista de aspirantes a la Rectoría de la UV.

En rueda de prensa, Ojeda Callado, acompañada de docentes, alumnos y exalumnos de la máxima casa de estudios, presentó brevemente sus propuestas de trabajo.

Se pronunció a favor de una universidad pública que sea más flexible y más generosa, que abra sus puertas y brinde condiciones de igualdad.

“Contamos con toda la experiencia que requiere el funcionamiento de tan importante cargo. En este caso, una servidora cuenta con más de 37 años de laborar en la Universidad Veracruzana y he desarrollado, de manera paralela, diferentes actividades; tanto de docencia, investigación, gestión e inclusive fui directora de nuestra ilustre Facultad de Comunicación durante casi nueve años. He sido, durante varios periodos, consejera maestra; he participado activamente en los procesos de elección, modificación de planes de estudio, procesos de certificación y por supuesto tuve la gran oportunidad de trabajar hace poco en la comisión que elaboró el proyecto de la nueva Ley Orgánica de nuestra máxima casa de estudios”, comentó.

Rocío Ojeda en la actualidad se desempeña como líder sindical de la Facultad de Comunicación, que le ha permitido conocer lo que es verdaderamente la universidad, incluso desde el aspecto legal; porque desde el punto de vista sindical, ha tenido la oportunidad de conocer el Contrato Colectivo de Trabajo.

Este proyecto no es sólo de Rocío Ojeda

“Todo ese conjunto de experiencias nos dan la certeza de poder llevar acertadamente este proyecto que por supuesto no lo integra Rocío Ojeda; es una gran cantidad de docentes, investigadores, diferentes compañeros de las distintas zonas que están participando en el proyecto. Estudiantes, egresados, que nos están apoyando para la elaboración de los que será el plan de trabajo y que estaremos presentando en su momento. Como ya saben, a finales de junio es muy probablemente que se publique la convocatoria y nosotros conjuntamente estamos haciendo algunas actividades que nos permitan tener una visión todavía más integral sobre lo que es nuestra universidad para presentar las mejores alternativas en ese plan de trabajo”, comentó.

Te puede interesar:

Detalló que el objetivo es lograr una universidad pública más flexible, más generosa, que tenga contacto con todos sus públicos y que haga convenios con la iniciativa privada. Una universidad que le brinde todas las condiciones a los egresados y estudiantes para hacer sus prácticas; y para mejorar la experiencia de quienes estamos en un salón de clases.

“Creemos en una universidad generosa, una universidad insisto flexible, que abra sus puertas y que nos brinde condiciones de igualdad. Yo quiero decirles que creo de todo corazón en la universidad pública, a ella le debo gran parte de lo que soy. Si no hubiese sido por la universidad pública, nunca hubiese podido estudiar o tal vez me hubiese contado mucho esfuerzo; así que es el momento de retribuirle”, comentó.

Destacó que uno de los retos será en qué condiciones se regresará a las aulas de manera presencial, cuando llegue el momento, para ellos se deberán de verificar los protocolos para que todo el personal académico y administrativo, este protegido y que los estudiantes ya hayan sido vacunados.

Así como realizar adecuaciones a algunos planes de estudio, para el uso permanente de las nuevas tecnologías.

Concluyó que a mediados de agosto se publica la terna y la toma de protesta sería el primero de septiembre.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.