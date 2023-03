El incendio dentro de una pequeña cafetería, se registró la madrugada de este jueves, en la avenida Salvador Díaz Mirón y provocó la movilización del personal de Bomberos Municipales y Protección Civil de la ciudad de Veracruz.

Fue el humo que salía del interior de la cafetería siniestrada, lo que alertó a los ciudadanos, los que llamaron al 911, para reportar los hechos y pedir ayuda.

Se incendia cafetería en Díaz Mirón

Arribaron minutos después elementos de bomberos municipales a este local ubicado en la avenida Díaz Mirón entre Simón Bolívar y la calle Sayula, en los condominios del FOVISSSTE.

Personal de bomberos rompió los candados y abrió la puerta, para comenzar a rocíar agua y controlar el fuego que se presentaba al interior, mismo que luego de algunos minutos fue completamente sofocado.

Se desconoce que pudo haber originado el siniestro, aunque no se descarta algún posible cortocircuito, no hubo heridos pues el local y otros de los alrededores no estaban abiertos, dejando sólo daños materiales.

