Con suficientes medidas de seguridad, la mañana de este miércoles 9 de junio, la sede del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz se ve resguardada por elementos de la Policía Estatal, de la Policía Municipal de Veracruz y de la Guardia Nacional debido a la celebración del cómputo municipal.

A la altura de la calle Pinzón ente las avenidas Martí y Washington un buen número de simpatizantes de Morena y del PAN rodean el punto y permanecen detrás de las vallas metálicas que se colocaron para tener un control en el ingreso de representantes de partido o funcionarios que llegan al conteo que dará validez a la elección del pasado domingo.

Al interior también se apreciaron varios cercos y por un momento, representantes de partidos se tuvieron algunas dificultades para entrar y no todos pudieron pasar, dado que algunas fuerzas políticas cambiaron a sus representantes y no aparecían en los registros, lo cual encendió los ánimos y comenzaban a alzar la voz, sin embargo no pasó a mayores.

En las afueras del OPLE se puede ver la presencia de oficiales de tránsito del estado quienes cerraron la vialidad para evitar riesgos con los simpatizantes panistas y morenistas que permanecen al exterior del organismo electoral sobre la calle Pinzón, aunque se mantiene abierta Martí hasta la calle de Grijalva, perteneciente al fraccionamiento Reforma.

Se pueden apreciar carpas sobre la calle en donde simpatizantes y militantes puedan concentrarse para esperar los avances del conteo.

Mientras tanto la zona permanece resguardada por corporaciones de seguridad y tránsito en espera de que concluya la sesión y puedan saber el resultado final.

