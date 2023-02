En lo que va del 2023, la dirección de Protección Civil de Veracruz, a cargo de Alfonso García Cardona, informó que las fugas de gas en los hogares continúan incrementando, y se atienden 50 mensuales.

“Se recibe un promedio de 50 fugas de gas al mes, hay meses donde se dispara por la temporada, como las fiestas decembrinas donde se ocupan más por la preparación de alimentos y es cuando tenemos más fugas y en temporada de calor, de igual manera”, comentó.

El entrevistado agregó que “el 70 por ciento de estas llamadas son por cilindros en mal estado y el otro 30 por ciento, es por las conexiones o instalaciones que no son las adecuadas que tenemos en casa y por eso reportan fugas de gas”.

Las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil de Veracruz, es que antes de que la empresa de gas recoja el cilindro, lo baje y apoye con una revisión general de sus condiciones.

Se disparan fugas de gas en hogares, PC de Veracruz

“Se le pide al trabajador de la empresa gasera que ponga el cilindro en el piso, tenemos que ver que esté completamente en vertical, tenemos que ver que no haya corrosión, que es muy diferente a la cuestión de óxido, si yo golpeo un cilindro vamos a ver corrosiones que se estén desmoronando, el metal del cuerpo del cilindro, ver que no esté abombado, con jabonadura, vamos a ponerle sobre la válvula, para ver si no existe una fuga sobre la válvula y le vamos a pedir al trabajador que lo voltee, echar esa misma jabonadura sobre la base o parte inferior, para ver que no tenga algún poro en el fondo del mismo”, comentó.

En caso de que el trabajador no quiera hacer esta revisión, se recomienda cambiar de empresa gasera, con la finalidad de evitar algún incidente en casa.

También se deben de revisar de manera constante las instalaciones de gas, para verificar que estén en condiciones de uso, no usar mangueras plásticas, sino aceradas o de cobre, para reducir las fugas.

García Cardona señaló que en lo que va del año, se han registrado 83 fugas.

El año pasado, se atendieron 828 fugas de gas, es decir, se atiende un promedio de 50 de manera mensual.

