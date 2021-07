Desde el arranque de la vacunación anti Covid-19, las ventas de los locatarios del mercado Hidalgo se incrementaron en un 60 por ciento, sin embargo, el anuncio del semáforo epidemiológico en rojo provocó un desplome del 40 por ciento, dijo Juan Sacramento, secretario general del Movimiento de Locatarios.

“Bastantes bajas, ahora con el nuevo anuncio del semáforo rojo, otra vez volvieron a bajar las ventas en un 40 por ciento”, comentó.

Los locatarios indicaron que la gente tiene “miedo” a contagiarse en el mercado. FOTO: Manuel Pérez

El entrevistado agregó que “ya empezaba a regenerarse esto y otra vez volvió a bajar, la gente deja de venir a los mercados y en general a todos lados, por temor a contagiarse”.

Por ello, pidieron a las autoridades estatales y municipales, que, pese al semáforo epidemiológico rojo, no realicen el cierre de calles.

“No tenemos información todavía, pero ojalá que no cierren las calles, que no lo hagan porque nos afecta bastante que cierren las calles, no lo puedo asegurar”, comentó.

Te puede interesar:

Explicó que comúnmente se cierra el acceso por la calle de Cortes, dejando únicamente libre la calle de Rayón.

Se desploman las ventas en el mercado Hidalgo por semáforo rojo

Explicó que cuando arrancó la jornada de vacunación de los adultos mayores, el pasado mes de marzo, se registró un repunte en las ventas en la zona de mercados, hasta un 50 y 60 por ciento. Además de la llegada de turismo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.