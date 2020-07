Luego de que el bimestre pasado la Comisión Federal de Electricidad cobró tarifas elevadas a usuarios de la zona Veracruz, Boca del Río, Medellín, el Movimiento Renovador Democrático está gestionando para que al menos 800 recibos de luz de usuarios sean reajustados.

Su presidente Marco Antonio Moncayo Parra indicó que los trámites se están realizando directamente con las oficinas de la CFE en Xalapa, ya que en las oficinas comerciales de Veracruz no se logra resolver nada, por el trato ineficiente del personal.

Señaló que por ahora se ha obtenido respuesta desde la capital del estado, por lo que el MRD ha gestionado el análisis de alrededor de 800 recibos de consumo de usuarios de la zona conurbada a quienes el bimestre pasado se les cobró demás, ya que se detectó que por la pandemia del coronavirus el personal de Comisión no acudió a revisar medidores, y se hicieron cálculos al “ahí se va”.

Te puede interesar:

Puntualizó que por ello llegaron “recibos locos” que sobrepasaron el intermedio y el excedente. Por ello, sostuvo, se han exigido reajustes tanto al kilowatt como a lo económico.

“Vía Xalapa me estoy comunicando para resolver unos 800 casos de consumo de luz en Veracruz, Boca del Río y Medellín”, reiteró.

Recibos de luz han sido expedidos con montos que son difíciles de pagar

Sostuvo que la gente pagó de más, por lo que se está realizando un reajuste en los recibos que van a empezar a llegar, y no es que la electricidad haya bajado, “la luz no disminuye ni con la pandemia del Covid-19 porque hay un director como Bartlett que no ve las necesidades del pueblo”.

Destacó que se está pendiente de estos reajustes ya que la gente, especialmente la más necesitada, está sin recursos por la crisis económica que ha provocado la emergencia sanitaria.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.