Marcel Van Eyck presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC-Veracruz), reveló que más de una veintena de dueños de restaurantes de distintas partes del País lograron amparos en contra del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.

En ese sentido, en Veracruz también han interpuesto los juicios de amparo para echar abajo la medida.

En entrevista, explicó que las nuevas medidas impuestas son “imposibles” de cumplir.

Recordó que hace seis o siete años los restauranteros hicieron grandes inversiones de dinero para contar con espacios libres de tabaco para los comensales.

“Y ahora llega el nuevo reglamento que se hace imposible para tener un espacio en los restaurantes. Uno porque tiene que ser mínimo 10 metros para el paso de cualquier área, de cualquier entrada y salida.

Se ampara CANIRAC-Veracruz contra reglamento de Ley de Tabaco

Aparte tiene que ser máximo 10 por ciento de tu área del restaurante y no estoy incluyendo la cocina ni nada y aparte cuando tienes todas estas medidas no pueden servir ni comidas ni bebidas”, reprochó.

Entonces distintos dueños de restauranteros, quizá entre 20 y 25 propietarios han logrado amparos contra el nuevo Reglamento.

El líder de los restauranteros de Veracruz aclaró que para los veracruzanos no se ha logrado ningún amparo, pero sostuvo que ya los han solicitado.

Consideró que la medida incluso contraviene algunos derechos humanos, además las medidas han representando fuertes pérdidas económicas, ya que los comensales se van o simplemente ya no regresan al no poder fumar.

Reconoció que no tienen todavía una estimación de las pérdidas, ya que todavía es muy pronto, quizá al final del segundo trimestre del año podrían dar cifras de las pérdidas.

Subrayó que en el centro del puerto de Veracruz, en los Portales ya no se puede fumar.

Finalmente, Marcel Van Eyck enfatizó que es necesario eliminar la medida y en cooperación con otras cámaras empresariales como Coparmex o Canaco, Hoteles y Moteles, están peleando para echar abajo la medida.

“Sí claro (quieren echar abajo el Reglamento), porque ya invertimos, no hace daño a nadie, ya invertimos mucho en esos espacios que no hace daño a ninguna persona que no fuma”, sostuvo.

