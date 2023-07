La dirección de educación del Ayuntamiento de Veracruz, se coordinan con la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para evitar que se registren robos a las escuelas durante las próximas vacaciones de verano.

Pedro Moreno y Bastián, director de educación del Ayuntamiento de Veracruz, dijo que a la fecha no tienen reportes de robo en planteles.

Destacó que los días lunes y martes, donde fueron suspendidas las actividades escolares por el Carnaval de Veracruz, no se registraron atracos en las instituciones escolares.

“Directamente nosotros, no hemos tenido ningún reporte, todo en orden, realmente las escuelas no se quedaron solas, quedaron intendentes, administrativos, prefecturas y hasta el momento no hemos recibido casos de robos”, comentó.

Por la llegada del periodo vacacional de verano, que iniciará el próximo 19 de julio, ya se entablan pláticas con las fuerzas policiacas para aumentar los rondines en las inmediaciones de los planteles educativos.

Se alistan para evitar atracos en escuelas durante vacaciones de verano

De la misma manera directivos de planteles hacen lo propio organizándose con padres de familia, para que coadyuven en la vigilancia de los inmuebles, es decir que cualquier situación que vean lo reporten al número de emergencia 911.

El objetivo, iniciar el próximo ciclo escolar, sin planteles educativos saqueados o vandalizados.

“De la mano de la Secretaría de Educación estamos trabajando en equipo para cuidar que no sigamos viviendo tanta delincuencia en el aspecto de que tenemos muchas necesidades en las escuelas y seguir creciendo en apoyo de la ciudadanía”, concluyó.

