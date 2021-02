-Sin fecha para la reapertura de este importante sitio histórico.

La fortaleza de San Juan de Ulúa ya cumplió un año de permanecer cerrada al público; lo anterior debido a la pandemia del coronavirus y así evitar mayores contagios.

Dicha situación ha agudizado la crisis de 20 guías de turistas que laboraban en este lugar; pues representaba su único sustento económico, dijo Andrés Huesca Tapia, representante de la Asociación Nacional de Guías Turísticos.

El entrevistado aseguró que los guías de turistas y sus familias, están subsistiendo en condiciones precarias, y lo más preocupante es que no hay fecha de apertura de este sitio histórico.

“La situación de los guías de turistas es muy precaria, porque desde hace un año, no tenemos trabajo y ya se terminaron los ahorros, lamentablemente no hay fecha de apertura y esto se debe mucho también a los sindicatos que tienen sus cuotas y por el temor o flojera, no abren este lugar”, comentó.

Explicó que la fortaleza de San Juan de Ulúa debería estar abierta al público cumpliendo con la sana distancia, el uso de gel antibacterial, caretas o cubrebocas; sin embargo se han negado a implementar estas medidas sanitarias y optar por el cierre del lugar.

Ante esta crisis económica muchos guías de turistas han tenido que buscar alternativas de autoempleo, durante estos últimos meses.

Concluyó que han recibido el apoyo económico de la Secretaria de Turismo, sin embargo no ha sido suficiente para soportar un año sin poder trabajar.

“Hasta ahorita no, hemos tenido contacto con el director de San Juan de Ulúa, el maestro Porfirio, pero él está sujeto a lo que digan los sindicatos, algunos compañeros han tenido que vender comestibles, artículos viejos, para poder ganar dinero”.

