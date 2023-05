Sassi Zavala se ha convertido en una de las imágenes más visibles del Águila de Veracruz.

Verla en la pantalla gigante en los partidos de local, anunciando promociones, o regalando obsequios a los aficionados se ha convertido en una tradición desde la temporada pasada.



Sin embargo, la pasión por el deporte de Sassi Zavala va mucho más allá, a tal grado que ha logrado ser reconocida fuera de México.



Sassi Zavala charló largo y tendido con El Dictamen en donde habló sobre sus inicios en el mundo del deporte, su pasión por los Tiburones Rojos, así como el viaje al Mundial de Qatar que le dio el reconocimiento internacional.

Sassi Zavala, la Sportgirl veracruzana que trascendió fronteras. Foto: Víctor Fierro



Vestida con la playera de los Tiburones de Veracruz, Sassi Zavala confiesa que su amor por los deportes comenzó en el “Pirata” Fuente.



“Me acuerdo desde muy chiquita haber ido. Me quedaba dormida, tal vez aguantaba el primer tiempo, pero luego me dormía, pero era una tradición ir a ver a los Tiburones. Por parte de mi papá son beisboleros y por parte de mi mamá más futboleros así que esto lo traigo en la sangre”.



Pero el gusto por el deporte no se quedó en estas dos disciplinas que podía seguir en el puerto jarocho sino que su familia vio que su interés era real al ver que al llegar a casa devoraba contenido de otros deportes.



“Empecé a ver el boxeo, luego la NBA, luego NFL y así fui creciendo en los deportes”

Sassi Zavala y su exposición en las redes



Sassi Zavala tiene más de 273 mil seguidores tan solo en Instagram, sin embargo este crecimiento nunca estuvo planificado y más bien el origen de Sassi como creadora de contenido deportivo fue muy circunstancial y todo eso se lo debe a una foto en un partido de los Tiburones.



“En la última etapa de los Tiburones yo no faltaba, y fui conociendo gente y un día llega un fotógrafo y me dice que si puede tomarme la foto.

La vi, me gustó y la subí a mi Instagram y no se cómo se hizo viral, fue de así de mira, la aficionada de los Tiburones”.



Al ver lo viral que se había convertido, Sassi aprovechó esta oportunidad para hablar de deporte en sus redes sociales.



“Cuando vi como toda la gente me empezó a seguir y como me empezaron a buscar marcas esto es lo que me gusta voy a aprovechar para hablar de deporte en mis redes sociales”.

Sassi Zavala, la Sportgirl veracruzana que trascendió fronteras. Foto: Víctor Fierro

Qatar, el viaje que la dio a conocer fuera de México



Con el Mundial de Qatar a la puerta, el objetivo de Sassi Zavala era crear contenido sobre los partidos que se disputarían, sin embargo unos días antes recibió la oportunidad de realizar el viaje que le cambiaría la vida.



“No tenía planeado ir al mundial me llegó la oportunidad por medio de un canal de Youtube, y una marca deportiva y sin duda fue la mejor experiencia de mi vida”.



Y fue hasta que regresó a México que vio como algunas publicaciones nacionales e internacionales hablaban como “La mexicana que conquistó Qatar”.



“Fue cuando regresé que empezaron las paginas a hablar de mí y ahí y fue que ahí llegó una ola grande de seguidores”.

Sassi Zavala, la Sportgirl veracruzana que trascendió fronteras. Foto: Víctor Fierro

Sassi Zavala y su trabajo con el Águila de Veracruz

Junto a la generación de contenido deportivo en sus cuentas, Sassi quería llevar a otro nivel su gusto por los deportes y fue que encontró en el Águila de Veracruz una gran oportunidad.



“Yo el año pasado a inicios vivía en otra ciudad, yo no llegué desde el inicio de la temporada pasada una vez que llegué los empecé a buscar (al Águila de Veracruz).

Soy de Veracruz, me gustan los deportes y quiero crear contenido, ser imagen, buscar tener algo de redes sociales, algo movido, ahí se dieron las pláticas y gracias a Dios me quedé”.



Cuestionada de sus planes, Sassi señaló que actualmente se encuentra colaborando con una casa de apuestas y que se ve generando contenido deportivo que es lo que le gusta, aunque reconoce que tiene un sueño, volver a ver a los Tiburones Rojos en Veracruz tal y como lo hacía de niña.

Comida Favorita: Hamburguesa, aunque varía del momento

Equipo favorito de Liga MX: Tiburones (risas) Rayados de Monterrey

Equipo favorito Internacional: Barcelona

Equipo más odiado: Real Madrid

