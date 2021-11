Sale del hospital la joven agredida a martillazos por su expareja en Veracruz.

Karla Guadalupe, joven de 27 años que fue agredida a martillazos por su expareja el pasado 31 de agosto de este año y quien permaneciera hospitalizada varias semanas en estado de gravedad en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV) debido a las lesiones causadas por su agresor Ernesto “N” hoy preso, ya fue dada de alta, confirmó su mamá Corey Pulido Granda.

Mencionó que, salió del hospital hace poco más de una semana a fin de evitar exponerla a contagios por Covid-19 y, debido a lo delicado de su situación, continuará en tratamiento médico y bajo la vigilancia de diversos especialistas para garantizar que no haya secuelas que la pudieran poner en riesgo.

“Ya no está internada, ya de hecho la tengo conmigo, ya nada más nosotros vamos a las consultas. Ella está con su andadera, no sale casi, está con nosotros en su cuarto. Sí, ella fue dada de alta por no agarrar una enfermedad, pero ella no puede hacer una vida normal ahorita ni regresar a su trabajo que es lo que ella más quisiera”, dijo en entrevista.

Asimismo, la madre de la víctima reveló que recientemente fue sometida a una cirugía de mandíbula, la cual, se habría partido a la mitad como consecuencia de los martillazos, lo que impedía que Karla Guadalupe ingiriera adecuadamente sus alimentos y, además, le generaba mucho dolor.

“La tenía partida en dos y gracias a Dios salió bien de su operación, está en recuperación, en aprender abrir la boca, pues al abre muy poco, pero gracias a Dios está bien y se tiene que seguir recuperando para que agarre fuerza su cuerpo, las piernas, pueda caminar, sus brazos tengan fuerza. El lunes vamos otra vez, me imagino que ya van a quitar puntos, todos los fierritos que trae en la boca porque le pusieron placas de titanio”.

Pulido Granda explicó que actualmente se encuentran viviendo en el puerto de Veracruz, aunque ya no en el sitio de la agresión, pues Karla tiene que estar asistiendo a consulta cada semana al HRAEV, por lo que sólo esperarán a que concluya sus tratamientos para mudarse y reunirse con su familia, a fin de que puedan hacer su vida en un entorno más seguro para su hija.

Por su parte, la señora Corey confesó que, por el momento, desconocen el avance en el caso de la detención del agresor de su hija Ernesto “N”, de quien hay versiones que se habría entregado por propia voluntad a la Policía Ministerial.

Expuso que, por el momento están tratando de rehacer su vida, sabiendo que el agresor se encuentra detenido y ellas con vigilancia especial, aunque –dijo- no descansarán hasta saber la sentencia.

“Nada más sabemos que sigue preso (…) Mientras que a esta persona todavía no se le dictamine su sentencia, nosotros no estamos tranquilos. Siempre estoy al pendiente de que siga preso (..) Ahorita no sabemos nada hasta que nos hablen para ver cuándo va a ser el juicio y todo, pero como entra diciembre, no creo que haya movimiento”, aseveró la madre de Karla.

No obstante, se dijo agradecida con los medios de comunicación por el seguimiento puntual que le han dado al caso y el respaldo para su hija y su familia.

Finalmente, confió en que en un tiempo cercano Karla Guadalupe pueda hacer su vida normal y siga siendo la chica alegre y trabajadora que siempre fue.

