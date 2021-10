Luego de que este martes la Comisión Estatal de Búsqueda, en su sitio oficial de Facebook, emitiera una ficha para localizar a la joven de 19 años, Sabrina Guadalupe Vallejo Lagunes, quien presuntamente habría desaparecido en el municipio de soledad de Doblado, esta misma se encargó de aclarar en la misma red social que no se encuentra extraviada ni secuestrada, sino que huyó de su hogar por presunta violencia familiar.

“NO ESTOY DESAPARECIDA, ni mucho menos secuestrada. Mi mamá lo sabe porque hemos estado en contacto, pidió que hicieran este boletín para obligarme a regresar, PERO NO LO VOY A HACER, ya no tengo miedo. Quiero ser feliz y hacer mi vida en paz. Inicien la carpeta de investigación que quieran, mi “desaparición” es mentira y a la mujer que ven llorando y haciéndose la martil (sic), no es lo que era en casa. En múltiples ocasiones me dijo que si no me gustaba como era, que le llegara, y eso hice. El árbol genealógico también se poda 🙂 que hagan lo que tengan que hacer, no me van a privar de la libertad”, postea en su cuenta personal de Facebook la muchacha.

La supuesta desaparición sería reportada por la madre de la chica y la información permanece en la página de la CEB.

De acuerdo con la ficha, Sabrina Guadalupe se reportó como desaparecida el domingo 24 de octubre en el municipio de Soledad de Doblado, localizado en la zona central del estado de Veracruz.

En este miércoles, en la misma publicación, diversos contactos de la chica mencionan que no está desaparecida y que se fue de su casa por propia voluntad debido a los problemas que vivía en su domicilio.

Sabrina, en su cuenta personal de Facebook reitera que no está perdida e, inclusive, explica en el post que está por proceder para la ejecución de una orden de alejamiento contra su madre.

Sabrina Guadalupe escapó de su casa, aclara la Comisión de Búsqueda

“Amigos por favor no difundan información falsa. No estoy desaparecida viví violencia de parte de mi madre muchísimos años y le quise poner un punto final yéndome por mi bienestar. La mujer sabe que estoy bien (…) en la vida regreso a la vida de perro que tengo contigo. No compartan esa información, no estoy desaparecida, me fui por mi cuenta y pido apoyo a que difundan esto para frenar a esta mujer y que me deje en paz de una buena vez. Ya estoy por proceder pidiendo una orden de alejamiento”, es una parte de la publicación que compartió en el muro del perfil Sabrina Vallejo.

En el mensaje, la alumna de nivel bachillerato exhorta a las autoridades que no se vendan y que presten atención a los reportes de las mujeres que en realidad están desaparecidas y le pide a su mamá que no se vuelva a acercar a ella nunca más.

