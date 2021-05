RSP: Es necesario un regreso a clases presenciales con protocolos para evitar contagios

-Debe acelerarse proceso de vacunación

-Ha sido cruel mantener a niños y jóvenes durante muchas horas frente a TV y computadoras

Si bien es muy importante el regreso a clase en el país, porque ya no es posible y ha sido cruel seguir manteniendo a los niños y jóvenes durante muchas horas frente a televisores y computadoras; es necesario crear protocolos muy claros del retorno a las aulas para evitar contagios, planteó Fernando González Sánchez, dirigente nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP).

Consideró además que en las clases a distancia ni la SEP ni los planteles escolares realizaron un plan para esta circunstancia.

“Han trasladado el plan regular escolar a la tele, al Zoom o al WhatsApp, y eso no es educación a distancia”, reiteró.

Destacó que para garantizar un óptimo regreso a clases se debe acelerar el proceso de vacunación, para la protección no solo de los maestros sino de la sociedad, “qué bueno que se está vacunando ya a los maestros”, apuntó.

Fernando González Sánchez, dirigente nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP). Foto: Alina KRAUSS

Consideró necesario también acelerar las investigaciones para decidir si se vacunan niños o no, y hasta qué edad.

“Eso está pendiente en México, mientras en Estados Unidos ya lo están resolviendo”, comentó.

Te puede interesar:

Insistió en que ya no se puede seguir con las clases a distancia, lo que calificó de absurdo. “Creo que es cruel poner a los niños a ver televisión desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde; o someterlos a un zoom 7 horas. Yo lo veo con mis hijos, ya no resisten, ya no quieren, es muy cansado”, expuso.

Refirió que la vacunación va avanzando, poro recomendó acelerar el proceso un poco para llegar pronto a 70 a 80 millones de vacunados. “A este ritmo lo lograremos quizá a finales del año, ojalá lo podamos lograr para septiembre”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ