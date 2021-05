Rosa María Hernández Espejo, candidata a diputada federal por el distrito 4 de Veracruz por Morena, exigió al Órgano Público Electoral Local (OPLE) se aplique todo el peso de la ley y a quien resulte responsables del almacenamiento de más de 10 mil despensas en el edificio histórico del Fuerte de San Carlos en el municipio de Perote.

La también periodista de profesión reconoció el compromiso social del diputado local de Morena Adrián González Naveda, que, en su facultad de vigilante y representante de los habitantes de su distrito, tuvo la valentía de denunciar, tomar evidencia e interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades locales electorales.

“Reprochamos este hecho y exigimos a la autoridad electoral, el OPLE, que dé cabal cumplimiento a la ley”.

“Condenamos profundamente el almacenamiento de despensas en un edificio histórico propiedad de la Nación para beneficiar a la Alianza del PAN, PRI y PRD en Perote. Reprochamos este hecho y exigimos a la autoridad electoral, el OPLE, que dé cabal cumplimiento a la ley. Acuérdense que los delitos ya no alcanzan libertad bajo fianza y se castigan con cárcel, así que queremos ver a los responsables de almacenar más de 10 mil despensas en el Fuerte de San Carlos, en la cárcel”, expresó luego de solidarizarse con el legislador.

Te puede interesar:

Hernández Espejo fue clara al afirmar que las autoridades en la materia deben actuar con responsabilidad y total apego al marco de la ley, misma que garantiza transparencia, equidad y justicia para la democracia partidaria; al representar órganos que le cuestan al pueblo de México.

Rosa María Hernández: Cárcel para quien almacenó 10 mil despenas en Perote

“Son órganos muy caros para el pueblo de Veracruz y de México, tanto el INE como el OPLE para que no hagan bien su trabajo, y no vigilen bien, y se les tenga que hacer la tarea, que tengamos que ser los propios ciudadanos los que tengamos que denunciar, evidenciar y aportar las pruebas. Exigimos que los culpables caigan para que sea un ejemplo para aquellos que quieran cometer fraude, no se pueden repartir despensas a cambio de votos, eso ya está prohibido”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.