Rosa Isabel desapareció el 23 de abril y sus padres la buscan con desesperación

La joven Rosa Isela desapareció en la ciudad de Veracruz y sus padres viajan a diario desde Cotaxtla con la esperanza de que la Fiscalía les dé buenas noticias

Por Isaura Tapia Carranza

El pasado viernes 23 de abril, la joven de 21 años de edad Rosa Isabel Parra Armenta salió de su domicilio por la noche en la ciudad de Veracruz y desapareció. Hoy, sus afligidos padres, Nancy Armenta López y Ceverino Parra García, la buscan desesperadamente.

Al respecto, la madre de Rosa mencionó que ellos son oriundos de La Tinaja que es una pequeña población en el municipio de Cotaxtla y desde este lamentable hecho viajan diariamente para buscar a su hija, la cual, ya vivía aquí en el puerto desde hace tres años, debido a que trabajaba y estudiaba, por lo que vivía en un departamento de manera independiente.

Viajan diario a Veracruz con la esperanza de tener buenas noticias

Explicó que fue la arrendataria quien les informó que Rosa no habría llegado a dormir ese día, sin embargo, no pudieron comunicarse con ella debido a que un viernes antes, su hija les habría enviado un mensaje por Messenger avisándoles que había extraviado su teléfono celular.

“Nosotros venimos a buscarla el domingo, vinimos a su trabajo primero, de ahí nos fuimos a donde ella vivía y al ver que no estaba, acudimos al novio también, pero no tuvimos respuesta en ninguna de las tres partes”.

La mamá de la extraviada relató que su hija trabajó cerca de dos años en el súper Chedraui y, posteriormente en una tienda de conveniencia Yepas, en donde le informaron que el jueves en la noche que salió de su jornada laboral y ya no regresó, mientras que su pareja le dijo que fue a recogerla a su trabajo, la llevó a su departamento, ahí la dejó y no volvió a verla. También otro amigo de ella aseguró haberla visto el viernes a las 14:00 horas.

El novio muestra poco interés en ayudar a la familia a localizarla

“Del departamento salió el viernes, como a las 8:00 o 9:00 pm y ya no regresó (…) El novio pues, fuimos a verlo el domingo, le pedimos que si nos echaba la mano y nos dijo que iba a comprar unas cosas para llevárselas a su mamá y ya de ahí para acá no lo hemos visto”, dijo la entrevistada.

Nancy mencionó que ya conocían al muchacho que era su novio y en un principio se llevaban bien, sin embargo, a partir de que Rosa Isabel desapareció y le pidieron apoyo, les dio la espalda. Él es más grande que ella, al principio trabajaron juntos en el súper, ya después ya no, sin embargo, hallaron varias cartas del novio y fotos de su hija con su pareja en el departamento.

“Ahorita que hemos estado investigando y eso, dicen que era agresivo con ella. De hecho, el jueves, el último día que se vieron, tuvieron una discusión”.

El lunes 26 de abril ella y su esposo decidieron denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ellos les indicaron que se harían cargo del caso; al momento les han brindado un poco de información en torno a los testigos que han denunciado, sin embargo, aún siguen sin saber nada de Rosa Isabel, pese a que ya se boletinó, han estado pegando fotos de ella en varios puntos del municipio porteño.

Características físicas de Rosa Isabel Parra Armenta

Tiene un lunar en su ojo izquierdo, tiene un tatuaje que dice “sister” en su brazo izquierdo; en su pie izquierdo tiene un tatuaje de corazón y de una mariposa y en su espalda tiene un tatuaje de una rosa, su cabello es corto, castaño, a la altura de los hombros; su color de piel es trigueño (morena clara), no padece ninguna enfermedad. Mide 1.50 metros aproximadamente.

Para cualquier información, las personas podrán llamar al número de teléfono 2283193187, al correo electrónico: [email protected] o al 911.

Mencionó que este número telefónico es de la Comisión Estatal de Búsqueda, ya que ellos estuvieron proporcionando sus números y recibieron un sinnúmero de extorsiones.

Han recibido llamadas de extorsión

Por su parte, don Ceverino Parra expuso que diariamente arriban a la Fiscalía para enterarse de algún avance, así también, con sus propios recursos tratan de buscar con amistades del trabajo algún indicio, pero incluso, su mejor amiga del Yepas, renunció al siguiente día de que su hija Rosa Isabel desapareció y no ha querido colaborar tampoco.

“No tenemos la categoría que tienen ellos, pero andamos haciendo lo que podemos”, externó el padre de la joven.

Por otro lado, el abogado y amigo de la familia, Adán Alfonso Rivera Muñiz, está brindando todo el respaldo a los angustiados padres, pues se trata de personas de bien, humildes y trabajadoras que hacen todo su esfuerzo para salir adelante.

Al respecto, señaló que es muy extraño que el novio de la joven no haya querido colaborar y por el contrario haya borrado todas las evidencias de su relación con Rosa en sus propias redes sociales y toda información relacionada con la desaparición.

Expuso que hay aportaciones por parte de la ciudadanía para apoyar en la causa, colocando avisos en las cercanías de su trabajo, de su casa, e incluso hay vecinos que se acercan a dar información, los cuales han informado a las autoridades, pero a 20 días, no perciben avances.

“Ha tratado de ocultar el noviazgo, no ha querido participar, ya fue a declarar porque lo citó la Fiscalía, pero acudió incluso con un abogado, no aportó gran información más que sí la conozco, pero no conozco de su vida”.

Rosa Isabel desapareció el 23 de abril y sus padres la buscan con desesperación

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades encargadas a que por justicia y humanidad atiendan con compromiso esta denuncia, pues se trata de personas que no cuentan con los medios para estar movilizándose, se arriesgan a dejar de trabajar cuando es su única fuente de ingreso e incluso a ser extorsionados.

