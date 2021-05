Rosa Hernández: hay que votar, la elección le sale muy caro al elector

La candidata Rosa Hernández Espejo invitó a las personas a votar, puesto que, la elección le sale muy cara a los electores

La elección del 6 de junio será histórica no sólo porque se renovarán 15 gubernaturas y más de 21 mil puestos de elección popular, representación proporcional y plurinominal en todo el país.

Sino porque se decidirá el destino de un país al que la democracia le cuesta muy caro a los electores, confirmó Rosa María Hernández Espejo, Candidata a Diputada Federal del Distrito 4 de Veracruz por Morena.

Convocó a la ciudadanía a reflexionar y concientizar su voto por la mejor opción, que representan los aspirantes que trabajaran por la reconstrucción del país emanados del partido de la Cuarta Transformación; sufragio que encaminará el futuro de México.

No obstante, dijo, se trata de una de las elecciones más caras de todo el mundo por las características de la misma.

“Es muy importante salir a votar temprano, utiliza tu voto, no dejes que se pierda. Es muy caro. Nos sale muy caro a los mexicanos y del presupuesto público el organizar una elección tan solo los consejeros nacionales del INE cobran 200 mil pesos mensuales cada uno de ellos, haya o no haya elecciones”, indicó.

“La boleta se imprime en papel moneda, es decir, papel muy caro, con candados, es decir con materiales que cuestan mucho. Todo el material de las casillas, tanto transportarlo, fabricarlo, como instalarlo”, mencionó la también periodista.

Hernández Espejo habló de la importancia de que los votantes estén muy pendientes del proceso electoral, que, si bien no pueden estar todo el día cerca de las urnas en su vigilancia, que se organicen con los vecinos para que hagan guardias durante todo el día, a una distancia prudente.

Esto sin perder de vista a los funcionarios de casilla, y alertando sobre personas sin identificación que no tengan nada que hacer cerca del área de votación.

“Es mucha gente la que participa en la elección por parte del INE. Además, hay una boleta por cada ciudadano inscrito en el padrón electoral; si tú no vas y no usas tu boleta, esa boleta se queda ahí, se desperdicia, pero lo peor es que corre el riesgo de que alguien la mal utilice, entonces no permitas que nadie decida por ti, tú decide, usa tu voto. Vota por Morena porque es el partido que realmente representa al pueblo”, finalizó.

