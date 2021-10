Rosa Espejo denuncia ser víctima de hackeo en su WhatsApp

Denuncia diputada Rosa María Hernández ser víctima de hackeo en su WhatsApp con fines de fraudes

Este sábado, la diputada federal del distrito IV por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rosa María Hernández Espeja denunció públicamente que fue víctima del robo de identidad, luego de un hackeo que sufriera en su cuenta de WhatsApp, desde las primeras horas de 30 de octubre.

Entrevistada tras el lamentable hecho, explicó que, aunque ella se encuentra bien, sus contactos de esta red social están recibiendo mensajes en los cuales les solicitan transferencias de dinero o, inclusive, enviando amagues a su nombre.

Asimismo, detalló que todo parece indicar que se trata de personas desconocidas quienes lograrían acceder a su base de datos con fines fraudulentos y para amedrentar a sus contactos.

La legisladora morenista reveló que algunos de sus conocidos le reportaron que, mediante su contacto, les solicitaban depositar dinero a una cuenta bancaria de la institución BBVA a nombre de Antonio Pulido Romero, con quien asegura no tener relación.

Respecto a este suceso, dio a conocer que interpondrá una denuncia por este hecho ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se investigue a las o los responsables con apoyo de la policía cibernética y frenen las supuestas amenazas y fraudes que pretenden ejecutar con sus información e imagen.

“Mi cuenta fue hackeada he estado recibiendo llamadas de mis contactos que me dicen que han estado recibiendo amenazas o llamadas con número de México con una fotografía mía donde les piden dinero, que la depositen a un número de cuenta, por ahora no tengo acceso a mi WhatsApp porque fue a través de mi cuenta que se metieron a los datos de mi teléfono”.

“Estoy tratando de recuperar mi cuenta, cambiar contraseña y voy a proceder ante la Fiscalía federal”, advirtió la congresista.

En este tenor, Hernández Espero dio a conocer que días atrás, tres de sus compañeros de Morena fueron víctimas de este mismo delito, por lo que no descarta que los presuntos delincuentes hayan accedido al chat de los diputados de su bancada para obtener información del resto de los contactos.

Por este motivo, desde tempranas horas de este sábado posteó en sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram para alertar a sus conocidos de este hecho y no dejarse sorprender, a continuación, el mensaje:

“Les informo que mi cuenta de WhatsApp fue vulnerada, están ocupando mi cuenta para hacer extorsión, por favor omitan hacer depósitos o transferencias bancarias”.

Finalmente, la legisladora pidió a la ciudadanía a ser muy vigilantes ante este tipo de ilícitos como es el robo de identidad a través de sus redes sociales, por lo que, sugirió que cambien continuamente sus contraseñas como medida de protección.

