Rocío Nahle tiene derecho a ser gobernadora de Veracruz: AMLO

Durante la mañanera que se realizó en Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre Rocío Nahle y su posible candidatura para gobernadora de la entidad.

Cuestionado sobre el “destape” de la Secretaria de Energía, López Obrador, dijo que no hablaría sobre el tema, aunque recordó que por ley los hijos de veracruzanos tienen derecho a contender a cargos políticos.

“No hablo, porque soy veracruzano y la constitución establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos”, señaló.

Aclaró que la elección de Morena será por encuesta, por lo que sin abandonar sus funciones los que tienen posibilidades “han empezado a sonreír más”.

“No participo en eso (…) No me voy a meter pero sí voy a apoyar a quien gane la encuesta.Estoy seguro que todos los que están participando están conformes con ese método no es favoritismo los que están de candidatos de nuestro movimiento son de primera”.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería lamentable que después de tener un movimiento de renovación no tengan relevo.

