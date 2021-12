Río Jamapa presenta disminución en su nivel; preocupa a los pescadores

El nivel del río Jamapa, nuevamente presenta una disminución atípica, que causa preocupación entre el sector pesquero del municipio de Boca de Río.

José Luis Valencia Hernández, aseguró que la disminución en el nivel del río, es tan grave y evidente que incluso parte del lecho marino, ha quedado al descubierto y se puede caminar e incluso permanecer como si fuera una playa.

“El río cada vez más se está secando poco a poco, el problema es que el gobierno federal, estatal y municipal, han dado una pauta para poder apoyar a los pescadores que es la parte primordial de la economía de aquí de Boca del Río, entonces es una lástima que vengan y que vean como se está perdiendo nuestro río Jamapa que desemboca con el mar, vemos toda la basura y necesitamos el apoyo de las autoridades, para que vengan a dragar y limpiar”, comentó.

El entrevistado aseguró que el río Jamapa, tiene incluso mucha basura, y el bajo nivel de agua, está ahuyentando a las especies que se capturan en la zona, dejando sin trabajo a los pescadores.

“Quieres salir a pescar y no hay dinero, gasolina, equipo, y vemos que el río está muy sucio y el pescado se abre y no entra, porque como está bajo no entra a esta zona”, comentó.

Destacó que han dialogado con las autoridades, pero solo dan promesas y ningún apoyo.

Un ejemplo es el buque Guanajuato que lo hicieron museo y que registra un tremendo abandono.

Explicó que están a la espera de que tome posesión el nuevo alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unánue Abascal, con la finalidad de que se siente a dialogar con el sector pesquero del municipio boqueño.

