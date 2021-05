El candidato por la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome aseguró que será un alcalde aliado de las mujeres

A ser un aliado de las mujeres durante mi gestión municipal y defender sus demandas, se comprometió el candidato a la alcaldía de Veracruz por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”, Ricardo Exsome Zapata.

Durante su participación en el Primer Encuentro con Candidatos, organizado por el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME); puntualizó que las mujeres necesitan que los hombres sean los que levanten la voz por ellas.

“Necesitan un aliado que camine con ustedes, que vaya en el mismo sentido que ustedes, pero un aliado, que haga suyas esas demandas, por convicción, no por postura política. Ese aliado es Ricardo Exsome”.

Ricardo Exsome: seré un alcalde aliado de las mujeres

“Aquí tienen a una activista defensora de los derechos de las mujeres: La doctora Minerva Cobos, ella será la próxima síndica del ayuntamiento y nos va a conducir en este camino”.

Exhortó a las asistentes a analizar si un abanderado de un partido político, en el que golpean a las mujeres, como lo hizo el PAN en su contienda interna, va a defender a las mujeres.

Erradicar violencia contra mujeres

Durante el encuentro, el aspirante a la presidencia municipal de Veracruz destacó tres puntos para erradicar la violencia en contra de las mujeres:

1.- La reconstrucción con un rediseño de actividades del Instituto Municipal de la Mujer, que será orientado por especialistas.

2.- Atender la alerta por violencia de género que tiene la ciudad, implementando las acciones que le corresponden al ayuntamiento y más allá.

3.- Y ser gestores en otros niveles de gobierno, para que se tomen otras medidas.

Reactivar el Centro Histórico y dar facilidades para generar empleos

En los temas de desarrollo económico y emprendimiento, les comentó los siguientes aspectos: Mejorar el centro histórico con un proyecto a largo plazo y no se cambie con la llegada de un nuevo alcalde.

Así como otorgar facilidades y apoyos a la inversión privada, para que generen empleos y explorar la opción de parques industriales.

Ante este escenario, el representante por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”, expresó ante las integrantes del CCME que considera a las mismas mujeres con las mismas capacidades, aptitudes y actitudes que los hombres.

Abierto a escuchar propuestas

“Si me preguntan si hay una propuesta específica para las mujeres empresarias, les diría, como tal no, pero si creen que hay que hacer algo en particular, estamos abiertos a escuchar y poner en marcha lo que haya que hacerse”.

Las invitó a trabajar juntos por el municipio y reconstruirlo de manera conjunta.

Cargos no serán asignados por cuotas de género

En cuanto a equidad e igualdad en direcciones y subdirecciones de la próxima administración municipal, no serán asignadas por cuotas de género, dejó en claro.

Te puede interesar:

“Las mujeres merecen ser reconocidas por su capacidad, preparación y dedicación, por lo que estoy seguro, van a rebasar ese 50 por ciento, del que siempre se habla”.

El candidato por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”, Ricardo Exsome Zapata, también en su intervención dijo “estoy convencido, que la mujer es la persona con la mayor capacidad en el mundo, para la tarea más importante, que es la de formar a seres humanos”.

Si son las mejores para esa labor, ustedes pueden hacer cualquier cosa, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.