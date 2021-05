El candidato por la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome se reunió con el sector restaurantero para invitarlos a votar en las próximas elecciones

Con la convicción de reconstruir el municipio de Veracruz, el aspirante a la alcaldía porteña, Ricardo Exsome Zapata, abanderado por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz” invitó a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) a que le den su voto el próximo seis de junio.

El candidato a la presidencia municipal de Veracruz por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se reunió con los prestadores de servicios del sector gastronómico, y los conminó a tener un diálogo sobre las necesidades que requieren para potencializar este servicio ante los consumidores locales y foráneos.

Ricardo Exsome se reúne con el sector restaurantero de Veracruz

Correspondió al presidente estatal de la Canirac, Marcel Van Eyck, dar lectura a las propuestas al candidato a la alcaldía de Veracruz, entre las que destacan: La integración del comercio informal al formal, simplificación de trámites para abrir restaurantes, asesoría para vincular a personal a las diferentes ramas de trabajo que ofrece este sector y fortalecer la relación de Canirac con las autoridades municipales.

“Se debe tener una buena relación con los diferentes niveles de gobierno”

A pregunta expresa de Benigno Estévez Somoza, integrante de este organismo y propietario de El Rey del Ceviche, en relación a por qué debería dar su voto a Morena, Exsome Zapata respondió:

“Cuando los colores están alineados al municipio le va bien, se debe tener una buena relación y el color lo facilita, pero aun siendo del mismo equipo si no tienes una buena relación, no ayuda, y eso he logrado en los tres años que fui diputado federal, los tengo aquí en el teléfono y eso no es una presunción. Hemos platicado -con el presidente- que, si llegase a ganar, sí iba a haber apoyo a Veracruz y me dijo; no te olvides de que soy chocojarocho y habrá todo el apoyo para Veracruz”.

Destacó que su experiencia profesional le permite tener la capacidad de tomar las mejores decisiones, más allá de los colores, en beneficio de los poco más de medio millón de habitantes que tiene el municipio porteño.

“Nosotros tenemos la capacidad de tomar las mejores decisiones y Morena me ofreció la oportunidad, yo no busqué el cargo. Les puedo comentar que las obras más importantes de Veracruz las hemos hecho nosotros”, indicó.

“Conocemos perfectamente la dinámica de la sociedad, estamos involucrados en todos los sectores productivos, campo, pesca, acuacultura, comercio, transporte. Somos hombres de empresas, desde hace 40 años, una tradición de tres familias”.

“El apellido Exsome es conocido por hacer las cosas bien”

El ingeniero de profesión, manifestó con firmeza que su apellido Exsome a diferencia de otros, es conocido por hacer las cosas bien, por ser altruistas y rectos, y así se ha conducido.

“Y estoy acostumbrado a tomar decisiones en conjunto. Uno se equivoca en las personas, pero no en el partido, no en el color”, concluyó su participación en este evento con representantes restauranteros.

