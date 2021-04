Ricardo Exsome dice cumplir requisitos para aspirar a la alcaldía de Veracruz

-El precandidato aseguró que está a la espera de los resultados de la encuesta para ser candidato de Morena a la alcaldía de Veracruz

El ingeniero Ricardo Exsome Zapata, precandidato de Morena a la alcaldía de Veracruz, afirmó que cumple con todos los requisitos para aspirar legítimamente a ese cargo de elección popular. “Yo sí nací y yo sí crecí en la ciudad de Veracruz, soy auténtico jarocho”, dijo.

Aseguró que quiere ser el candidato de Morena a la alcaldía de Veracruz y está en espera de los resultados de la encuesta. “Pedí licencia para cumplir con los tiempos que marca la Ley”, agregó.

Ricardo Exsome abundó que sus empresas están en Veracruz desde hace muchos años dando empleos a cientos de veracruzanos; “todas ellas reales, legales y verdaderas, no son empresas fantasmas”. Además, mencionó que cumplir con la Ley es lo menos que alguien que aspire a un cargo público debe hacer. “No me imagino a nadie violando la Ley y jurar que la va a cumplir; no se pueden tener dobles discursos y la gente ya está cansada de que la quieran engañar, eso no se vale, no es de gente decente”, aseveró.

“Yo si pago mis impuestos”, asegura Ricardo Exsome

Le insistieron si se estaba refiriendo a Miguel Ángel Yunes Márquez, su respuesta fue que estaba hablando de que cualquiera que aspire a tener un cargo público, debe cumplir con la ley.

Ricardo Exsome dice cumplir los requisitos para aspirar a la alcaldía de Veracruz

El precandidato aseguró que tiene la conciencia tranquila, no le tiene miedo a nada, incluyendo a Hacienda. Esto luego de ser cuestionado respecto a si presentaría un recurso legal en caso de que Yunes Márquez fuera candidato.

“Yo sí pago mis impuestos. Pero además recuerda que ya les gané a los Yunes en las elecciones, precisamente como diputado federal y lo hice prácticamente contra los tres; porque uno era gobernador, el otro era candidato a la gubernatura y el otro alcalde. Es decir, les gané y en su territorio, un territorio que por cierto, debe ser de los veracruzanos. Lo del recurso legal, será cosa de las instancias correspondientes”, aseveró Exsome Zapata

Tras mencionarle que ganó por el “Efecto AMLO“, el precandidato de Morena a la presidencia municipal de Veracruz respondió que el presidente fue un factor muy importante, pero que no le quitaran sus méritos. “Yo le agradezco la confianza de la gente que votó por mí; porque fui el único candidato de nuestro movimiento que ganó aquí, no hay que olvidar eso”, finalizó.

