Ricardo Exsome denuncia que al interior del OPLE hay confabulación con el PAN

El candidato de MORENA a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, denunció públicamente que existen irregularidades en el proceso del recuento de votos en el cómputo municipal que se celebra en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.

En donde en las últimas horas, la coalición (Morena-PT-PVEM) “Juntos Haremos Historia” que él representa, lleva la ventaja.

En su red social de Facebook, el candidato del partido marrón expuso que, pese a que al interior del organismo existe confabulación para beneficiar a la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de esta ciudad, la verdad saldrá adelante.

“El conteo sigue y ahí vamos ganando a pesar de que estamos viendo irregularidades en el OPLE Municipal de Veracruz. Hay un concejo confabulado con el PAN que prácticamente reciben órdenes de ellos y hacen lo que el PAN les dice, de todo eso hay evidencia documental y evidencia en video, donde se vuelve a demostrar que están violando la ley electoral”.

Agregó que, pese a estas inconsistencias, las cifras le están favoreciendo a la alianza “Juntos Haremos Historia” por lo que no bajarán la guardia.

Exsome Zapata indicó que, ante esta ventaja, sus adversarios se encuentran desesperados y están haciendo hasta lo imposible para que no se abran los paquetes electorales ni haya un recuento de los sufragios.

“Queriendo que no se abran los paquetes y que no se cuenten los votos, pero eso no lo vamos a permitir, vamos a seguir defendiendo el voto de los veracruzanos” aseveró.

Por su parte, la página del OPLE Veracruz, a las 13:37 horas de este 10 de junio, mostraba para la coalición “Veracruz Va” (PAN-PRI-PRD) 31 mil 743 votos; mientras que para la alianza “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PVEM) 30 mil 616 votos.

