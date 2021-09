-No se presentó a una primera audiencia

El abogado Jorge Reyes Peralta anunció que este lunes presentará nuevamente ante el juez de control que lleva el caso, la solicitud para que se cite una vez más a declarar en libertad a Miguel Angel Yunes Márquez y cinco imputados más, sobre las denuncias presentadas en su contra por el uso de documentos falsos para acreditar residencia en Veracruz; esto en su intento de ser candidato del PAN a la alcaldía del puerto, cuando está demostrado que radica en el municipio de Alvarado.

En conferencia de prensa, el abogado refirió que Yunes Márquez no se presentó a una primera audiencia para el desahogo del proceso penal 151 del 2021 del Juzgado de control de Pacho Viejo, en cuya carpeta de investigación el juez de control reclama además la presencia de María Rebeca González Silva, secretaria del ayuntamiento de Veracruz; Gianfranco Melchor Robinson, exdirector de Gobernación municipal; Julio Alberto Torres Martínez, actual director de Gobernación; María Teresa de Jesús Madrid Martínez, jefa de manzana 15 cuartel 314 y Federico Barrientos Ortiz, jefe de manzana 1 cuartel 315 de la ciudad de Veracruz.

Recordó que la Fiscalía General del Estado les imputa la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencia, falsificación de documentos y falsificación de títulos contra la fe pública.

Yunes Márquez tiene que acudir a defenderse

Destacó que la Fiscalía determinó finalmente judicializar la carpeta de investigación.

Señaló que Miguel Angel Yunes tiene que acudir a defenderse de la imputación que le hace la Fiscalía del Estado por los hechos que fabricó en contubernio con su hermano, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez (quien no está citado porque tiene fuero constitucional), y de elaborar una historia en la cual le dan una residencia que no tiene en el puerto de Veracruz, en un departamento del Fraccionamiento Reforma, cuando es público y notorio que él vive en el municipio de Alvarado.

Te puede interesar:

Explicó que aún cuando no falsificó los documentos, a él se los dieron y estos presentan hechos falsos, lo cuales utilizó para buscar la candidatura de su partido por la alcaldía de Veracruz, y eso mereció que se recurriera electoralmente y le fuera retirada la candidatura.

Reyes Peralta insistió en que no se puede estar desacatando un mandato de un juez ni se pude estar retando a la autoridad.

Por ello, sostuvo, nosotros pedimos nuevamente al juez que lo cite una vez más en libertad; pero que lo aperciba que si no comparece en la próxima ocasión será declarado sustraído de la acción de la justicia y, eventualmente, irá la policía ministerial a cumplir el mandato del juez.

“Le mandamos a decir a Miguel Angel Yunes Márquez que deje de jugar con la justicia; que acate el mandamiento del juez, y que el juez haga valer conforme a derecho que comparezcan él y los demás imputados; ya que si no comparecen, serán declarados sustraídos de la acción de la justicia”.

Quieren que se investigue

Recordó que el juez de control tiene 14 medidas cautelares para aplicar, entre éstas la prisión preventiva justificada.

“Yunes Márquez está dando todos los elementos para que si no asiste y reta al juez, el día que se presente el juez puede decir te quedas porque ya no me garantizas que vuelvas a comparecer cada vez que te llame”.

Sin embargo aclaró “no queremos que esté en prisión porque lo vamos a victimizar; pero si que se investigue este asunto y que vaya a explicar cómo obtuvo esos documentos”.

El abogado Jorge Reyes Peralta comentó que tiene conocimiento que actualmente Yunes Márquez está fuera del país desde hace alrededor de dos meses.

Reiteró que este lunes pedirá al Juez de Control que lio cite nuevamente en libertad, pero lo aperciba que de no acudir le podría declarar sustraído de la acción de la justicia, “y ya entonces pediríamos que lo haga comparecer mediante la policía”.

Respecto al acalde Fernando Yunes Márquez expuso que quien lo denuncia, pidió que a partir del día 6 de noviembre, luego de que inicie el nuevo Congreso local, se le inicie el juicio de procedencia.

PIE DDE FOTO

El abogado Jorge Reyes Peralta solicitará este lunes ante el Juez de Control vuelva a citar a comparecer a Miguel Angel Yunes Márquez y cinco imputados más. Foto: Javier TELLO

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.