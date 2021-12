Reyes Peralta “destruirá” en audiencia acusaciones contra José Manuel “N”

El abogado penalista y asesor legal Jorge Reyes Peralta aseguró que destruirá en audiencia la teoría que señala a José Manuel “N” como el autor intelectual del asesinato de René Tovar, excandidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, abanderado por el partido Movimiento Ciudadano MC), al considerar que no hay medios de convicción que lleve a esa conclusión.

Al confirmar que será representante legal de José Manuel D.R.V. a quien dijo conocer desde tiempo atrás, el jurista descartó que éste haya sido el responsable de estos hechos.

En este tenor, reveló que no existe ningún elemento en contra del hoy acusado dentro de la carpeta de investigación e, inclusive, aunque hay otros dos detenidos por el caso, no hay señalamientos que lo involucren en el crimen.

“De toda la carpeta de investigación, en mis 46 años de abogado penalista, no hallé un solo medio de convicción que señale a José Manuel, que indique que él fue el autor intelectual o cómo sustentar la teoría del caso que tiene la Fiscalía. Es una teoría que no le encuentro razón ni por qué José Manuel pudiera haberla perpetrado, no lo creemos y esa es la defensa que haremos y es la teoría del caso de la Fiscalía de la República que vamos a destruir en audiencia”, afirmó el entrevistado.

Al respecto, el letrado aseguró que se contestará y se debatirá esta imputación de la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de que, en la primera audiencia, como medida cautelar, se le concedió prisión preventiva.

El abogado penalista adelantó que este lunes 27 de diciembre, a las 15:00 horas, se dará continuación a la audiencia en donde se pretende mostrar su inocencia.

De la misma forma, el jurisconsulto confió en el actuar de las autoridades de procuración de justicia, pero, en especial, en que exista justicia en el caso.

“Nunca dejaré de confiar en la justicia, no voy a denostar al juez, yo no me puedo adelantar, yo pacte con mi cliente que me voy a dedicar a defenderlo. José Manuel tiene muchos amigos y se están sumando, lo que haya sucedido políticamente eso no podemos pronunciarnos, yo ni soy político”, expuso.

Cabe mencionar que el asesinato del candidato de MC, René Tovar, aconteció el pasado 4 de junio del año en curso, dos días antes de las elecciones 2021.

