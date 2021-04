Retrasos en proceso de vacunación, pero buen trato: maestros

Maestros reportaron que el proceso de vacunación al inicio presentó algunos retrasos, pero avanzó y en general el trato fue bueno, dijeron

En el marco del arranque de la jornada de vacunación para el magisterio veracruzano, docentes de diversos municipios se mostraron contentos de recibir la inoculación, sin embargo, el proceso al inicio se les hizo pasivo y coincidieron que la intención brindada por parte del personal de la Secretaría de Marina (Semar) fue muy buena.

En Xalapa, los docentes hicieron largas filas en la zona universitaria hasta la USBI.

La maestra de preescolar del municipio de Nautla Maciel Croda Cobos señaló que llegó a las 07:30 de la mañana y tardaron en ingresarlas, además de que no había quien les diera indicaciones al principio, por lo que recomendó a los demás profesores a que lleguen temprano porque las filas son largas; por su parte, opinó que recibió una gran atención por parte del personal naval y se mostró preocupada del retorno escolar presencial, pues aunque ellos estarán inmunizados, los estudiantes y sus padres no.

“Al principio tardaron porque me imagino que se retrasaron al meter a la gente al WTC, pero una vez que empezaron a entrar ya como a las 9:00-9:15 am ya empezó a ser más ágil (…) Nadie nos dio información; así como fuimos viendo la fila, nos tuvimos que ir acomodando y ya posteriormente la atención aquí adentro, la verdad está muy bien (…) Me ardió tantito (la vacuna) pero nada más (…) el miedo que nosotros tenemos es que los niños no van a estar vacunados al igual que sus padres y no sabemos cómo vayan a reaccionar ellos. Nosotros ya no tenemos problemas, pero ellos, quién sabe”.

Mientras que, el maestro de Educación Física del nivel Primaria del municipio de Tierra Blanca, Ricardo Cruz Reyes, manifestó que hay un gran interés por parte de los docentes para recibir la vacuna y regresar a las clases presenciales, por lo que él sacó su ficha de registro desde el sábado pasado, aunado a que recibió invitación de parte de la SEV para hacer lo propio, posteriormente, este martes arribó al sitio a las 7:30 de la mañana y a su parecer sólo se presentaron retrasos al hacer filas, pero el ingresó fue más ágil y recibió una buena atención.

“Del tiempo de que supuestamente comentaron que iba a empezar, un poquito más tarde, pero a partir de empezó a hacer el flujo de gente ha sido muy rápido (…) Todos tenemos la obligación de vacunarnos para poder regresar a las aulas y este es el primer paso para volver a la normalidad”.

Marisela Balbuena Ávila se dijo satisfecha de haber recibido su vacuna

Asimismo, la profesora de la escuela primaria “Alfonso Arroyo Flores”, en el puerto de Veracruz, Marisela Balbuena Ávila se dijo satisfecha de haber recibido su vacuna y mencionó que el ingreso a la sede fue tardado y se les hizo más pesado por las condiciones del clima de mucho sol y calor, aunque ya una vez que ingresaron a la zona de aplicación todo fue más rápido.

“Llegué a las 6:30 de la mañana, pero sí nos hicieron padecer porque dimos mucha vuelta. El sol y todo, fue muy tardado de las 6:30 de la mañana a esta hora (…) La atención fue favorable, muy buena, muy bien atendidos; los de la marina nos dieron los asientos y nos fueron pasando”.

Jesús Francisco Chávez Reyes detectó a “colados” en la fila

Por su parte, el docente del nivel preescolar de Ángel R. Cabada Jesús Francisco Chávez Reyes expuso que al inicio le pareció rápido, aunque después percibió que hubo personas “coladas” lo que alentó su fila pues, aunque él llegó al WTC a las 6:30 am tardó en pasar; por su parte, recomendó a sus colegas a que se anoten para recibir la vacuna y se dijo contento de recibirla, pues no le generó ninguna reacción y en lo general consideró que recibió buena atención.

“Al principio era ágil pero cuando estábamos esperando para ya pasar a la vacuna sí se tardó demasiado. Personas que venían atrás de mí pasaron primero que yo (…) Conforme iban vacunando iban pasando y mi fila no iba avanzando (…) Recomiendo sólo más organización (…) Fue rápida, no es dolorosa y me siento muy bien”.

Retrasos en proceso de vacunación, pero buen trato: maestros

Cabe mencionar que las filas para la vacunación al personal docente dieron vuelta al centro de convenciones, así como el estacionamiento de la plaza comercial que se ubica a un costado del mismo.

