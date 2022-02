Restauranteros suman esfuerzos con Canirac en beneficio del gremio en la zona conurbada Veracruz y Boca del Río

Por las afectaciones económicas que ha provocado la pandemia del covid-19, el gremio restaurantero junto con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, suman esfuerzos para sacar adelante al sector, dijo Marcel Van Eyck, presidente estatal de la Canirac.

El entrevistado se refirió a la nueva agrupación Restauranteros Unidos.org, la cual la calificó como una iniciativa muy importante para seguir uniendo y apoyando al sector restaurantero.

“Es una iniciativa muy importante que hicieron para unir, cuando empezó la pandemia justo para restaurantes que no estaban afiliados a la Canirac, para promover una plataforma donde se ofrece un servicio al cliente de entrega a domicilio, pero nada que ver con la cámara, cualquier persona puede hacer una asociación como en Boca del Río”.

“Pero solamente una cámara puede representar a restaurantes ante el gobierno, ante las autoridades, ante la secretaria de Economía y que podemos representarlos antes los proveedores industriales”, comentó.

Por la crisis económica

El entrevistado aseguró que tanto la Asociación de Restaurantes de Boca del Río, como los Restauranteros Unidos.org, fueron invitados a formar parte del consejo de Canirac.

Esto luego de que son personas con ideas muy creativas y que desean lo mejor para los restaurantes.

Por lo que descartó que los restaurantes que formen parte de estos nuevos grupos, representen una desbandada para la Canirac.

“No, lógicamente no es una -desbandada- vamos a sumarnos y que solamente hay un canal correcto que es la Canirac”, comentó.

Reiteró que hace tres semanas se reunió con los integrantes de Restaurantes Unidos.org, donde de manera cordial se acordó que trabajarán juntos en beneficio del gremio.

Destacó que efectivamente este nuevo grupo de restauranteros otorga un servicio gratuito, con cursos y capacitaciones, así como descuentos para comprar diferentes productos, además de la plataforma de entrega a domicilio.

Detalló que los integrantes de Restauranteros Unidos.org, nunca han sido agremiados de la Canirac.

“No, no tengo este conocimiento, si tienen una lista de restauranteros que obviamente por la pandemia se juntaron y pues a ver que podemos hacer juntos, muy buena iniciativa, porque no tiene costo, no tiene una representación así tal cual, como Canirac”, comentó.

Explicó que cada miembro del consejo de la Canirac, cuenta con una comisión especial, es decir, tiene asignada una institución en particular y cuando se presenta un problema con algún agremiado, se realizan las gestiones necesarias.

Van Eyck, dijo que este año la Canirac tiene una forma de trabajar con cada institución, “nosotros tenemos que cada consejero tiene una institución que representa, y como agremiado tengo un problema con la CFE, que es mi comisión, voy directamente con el superintendente y platicamos, para ayudar al agremiado, tenemos contacto con comercio, IMSS, SAT, y podemos apoyar, proteger, capacitar, etc”.

Destacó que la cuarta ola de contagios por covid-19, sí ha afectado al sector restaurantero que sigue siendo muy responsable en la aplicación de las medidas sanitarias.

