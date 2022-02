Restauranteros estiman ventas del 80% por San Valentín

A la fecha el sector restaurantero reporta un 15 por ciento de reservaciones, previo al festejo de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, sin embargo, durante este fin de semana y el próximo lunes, se estiman ventas del 80 por ciento, dijo el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Marcel Van Eyck.

“Se estiman que las ventas estén en un 80 por ciento, vamos a ver si los tres días, sábado, domingo y el lunes que es el mero día, mucha gente prefiere salir el fin de semana con su familia”, comentó.

El entrevistado aseguró que serán al menos tres días muy benéficos para el sector restaurantero, debido a que se suma la realización del Super Bowl 2022.

El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Marcel Van Eyck. Foto: Manuel Pérez

“Si claro, para nosotros es un fin de semana bastante importante, como el 14 de febrero es lunes, en donde muchos restaurantes aprovechan para ofrecer promociones y menús maravillosos, desde el sábado 12 y domingo 13 de febrero, que también es el Super Bowl, para todos hay algo”, comentó.

Agregó que “obviamente el mero día que es el 14 de febrero, donde se puede aprovechar a festejar en un lugar totalmente seguro para todos”.

Destacó que el aforo de personas en los restaurantes será el mismo, pese a que el semáforo de la ciudad de Veracruz, se encuentre en rojo.

“Nunca hemos bajado o subido mucho el aforo, después del 50 por ciento que tuvimos nos dejaron subir al 70 por ciento y la gran mayoría de los restaurantes quedaron justamente con este aforo, no saturar los restaurantes y no es tan necesario porque todavía no llegamos al 100 por ciento de las ventas antes de pandemia”, comentó.

Detalló que, todos los restaurantes de la conurbación Veracruz-Boca del Río, que integran la Canirac, están siguiendo las medidas sanitarias para evitar mayores contagios por covid-19.

