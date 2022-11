Un problema de salud mental provocó que una persona se introdujera en la red de drenaje pluvial del fraccionamiento Palma Real, movilizando a personal de Cruz Roja y Bomberos Municipales.

La persona rescatada fue identificada como Silvino L o “Larry” de 40 años, persona con padecimiento mental, mismo que lo hizo introducirse por un canal al drenaje pluvial de la calle Palma de Senegal.

La madre de la persona afectada explicó que padece de picos de estrés que le provocan brotes psicóticos y estaba bajo medicación, “Él solo se metió ahorita, no coordina bien, yo me metí atrás de él y logré jalarlo de los tobillos, pero a la fuerza que él tiene, yo ya no pude y él se afirmaba con la arena y avanzó entonces me salí y le pedí ayuda al vigilante”, explicó.

Rescatan a persona del drenaje en Palma Real

Al sitio arribaron elementos de Bomberos Municipales, Cruz Roja, Rescate Urbano de Cruz Roja, Policía Estatal y Protección Civil Municipal, todos ellos de manera coordinada se fueron introduciendo por las alcantarillas recorriendo aproximadamente 300 metros de drenaje, abriendo al menos 5 registros.

En el último de los registros abiertos, un elemento de Cruz Roja, encontró finalmente a esta persona, con quien comenzó a dialogar, después habló con su pareja y finalmente tras casi una hora y media decidió finalmente salir del drenaje por su propia voluntad, sano y salvo.

La vialidad por algunas de las calles de fraccionamiento Palma Real permaneció cerrada, mientras se llevaban a cabo los trabajos de rescate y atención de este incidente, luego todo regresó a la normalidad.

