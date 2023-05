A través de las redes sociales, un ciudadano denunció el robo de computadoras de autos en el Infonavit Buena Vista, en hechos ocurridos durante la madrugada de este martes.

Señaló que los amantes de lo ajeno robaron el dispositivo de su Aveo 2020 y que han habido al menos cuatro incidentes en dicha área, reportados en redes.

Reportan robo de computadoras de vehículos en Veracruz

Mencionó que no denunciará, pues ésta no procedería al no haber pruebas.

Debido a que el seguro no cubre este tipo de daños, ahora deberá adquirir una computadora nueva, la cuál tiene un costo aproximado de 11.000 pesos.

Cabe resaltar que la computadora de un auto es el cerebro y supervisa las funciones vitales del vehículo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ