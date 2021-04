Reportan ocupación hotelera del 70% durante viernes y sábado santos

Lo cierto es que la afluencia de bañistas en las playas, no se vio reflejada en ocupación hotelera, en su mayoría se trataba de familias que provenían de municipios veracruzanos y un mínimo porcentaje de turistas

Aunque aún no se cuenta con un porcentaje oficial por parte de la Asociación de Hoteles y Moteles, durante el viernes y sábado santos, se reportó una ocupación del 70 por ciento, que resultó positiva para el sector, aunque no la esperada, dijo el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.

“Los días viernes y sábado, se tuvo un porcentaje de alrededor de un 60 y 70 por ciento promedio de ocupación”, comentó.

Explicó que la afluencia de bañistas en las playas de la conurbación Veracruz-Boca del Río no se vio reflejada en ocupación hotelera, porque en su mayoría se trataba de familias que provenían de municipios veracruzanos y un mínimo porcentaje de turistas.

“En base a eso una pensaría que todos los hoteles estarían llenos pero la realidad es que no se vio así, lo que es la ocupación si registró mejores porcentajes que otros, pero la realidad es que el movimiento que se vio en las playas, no se vio reflejado en la ocupación hotelera, fue mucha gente local o ciudades o municipios cercanos, porque no se logró el porcentaje de 90 por ciento”, comentó.

Sector hotelero sigue respetando medidas sanitarias

Detalló que se continúan respetando las medidas sanitarias, mismas que se han reforzado un poco más, durante estas fechas, donde se esperaba el arribo de turistas.

Se espera que una vez concluidas las vacaciones de Semana Santa, no se registre un aumento en los casos, debido a que el cambio de los semáforos epidemiológicos si afecta al sector turismo con el cierre nuevamente de los negocios no esenciales.

Turismo de marzo fue más alto

Destacó que el pasado puente con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez fue mucho más positivo que lo que va de la Semana Santa, que a la fecha se reporta como baja.

“Estuvo similar o hasta un poco mejor que lo que va de las vacaciones de Semana Santa”, comentó.

Mientras que los próximos días, son inciertos porque desde que apareció la pandemia, ya no se realizan las tradicionales reservaciones, es decir, más de la mitad de los turistas que arriban a la conurbación llegan sin reservación.

