Reportan dos nuevos casos de Covid-19 en Diócesis de Veracruz

La Diócesis de Veracruz reportó que los tres sacerdotes que fueron contagiados por covid-19, ya fueron dados de alta y regresaron a sus parroquias, mientras que se tienen dos casos nuevos, que no ponen en peligro la vida de ningún prelado, dijo su titular Carlos Briseño Arch.

“De los sacerdotes ya prácticamente están curados todos, los tres que había, pero me acabo de enterar que hay otro más y otro que no me había enterado pero que ya está terminando, pero son contagios leves y no requieren ningún tipo de tratamiento especial, sino que se vayan curando”, comentó.

El entrevistado aseguró que desde la muerte del padre Víctor Manuel Díaz Mendoza, no se ha presentado un contagio de covid-19, que ponga en peligro la vida de un sacerdote que pertenezca a la Diócesis de Veracruz.

“La vida no estuvo en peligro, gracias a Dios, salieron tres y entraron dos, uno está prácticamente de salida y solo falta uno”, comentó.

Destacó que todos los sacerdotes de las parroquias que conforman la Diócesis de Veracruz, han recibido la vacuna contra el covid-19, incluso el refuerzo y por ello han disminuido los contagios.

Detalló que por el momento el seminario se encuentra cerrado por 15 días, y las clases se están llevando a cabo de manera virtual, con la finalidad de evitar los contagios. Se podrá ingresar al mismo, hasta que cambio el semáforo epidemiológico.

En otro tema, Briseño Arch, descartó que hayan presentado alguna denuncia penal, e contra del joven que se introdujo sin permiso a la cúpula de la Catedral de Veracruz.

“No, al final de cuentas fue ocurrencias que se tienen, pero hay que imaginar el peligro que se corre”, concluyó.

