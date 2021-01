Reportan cortes de agua en comercios cerrados que no notificaron a Grupo MAS

Hasta 12 mil pesos de adeudo de agua mantienen algunos comercios que cerraron desde hace dos años y que nunca lo reportaron ante el SAT y el Grupo MAS. Por ello, están obligados a seguir pagando una tarifa comercial, o en breve sufrirán el corte del suministro; esto dijo Clotilde Juliana Reyes Domínguez, regidora décimo tercera del Ayuntamiento de Veracruz.

La entrevistada dijo que las quejas por el corte del agua tienen que ver con negocios que ya cerraron sus puertas, pero mantienen la cortina metálica; y, al no haber un reporte, los supervisores del Grupo MAS, estiman que el comercio sigue funcionando.

Hay acuerdos con Grupo MAS para negocios

“Si tenemos como dos quejas de que les habían clausurado, pero tenían como negocios. Entonces hay unos acuerdos de más de un año que nos habían mandado donde solamente les iban a tapar el suministro a los que tienen comercios, a los ciudadanos común no. Pero hay personas que nos dicen que les cobran una tarifa comercial y que ya no están funcionando como comercio; pero tienen cortina metálica y entonces esto lo ve (Grupo) MAS, y si no les han avisado, pues considera que siguen funcionando como negocio. Quiero aprovechar este momento para decirle a las personas que ya cerraron sus tiendas, salones de belleza, purificadoras de agua; que se tienen que dar de baja ante el SAT y con Grupo MAS”, comentó.

El objetivo es que se reporte formalmente a las instancias correspondientes que ya no cuentan con ese negocio.

Explicó que ayer recibió la queja de un ciudadano que asegura que tiene dos años sin funcionar su negocio de purificadora de agua y se le sigue cobrando la tarifa comercial de agua, por lo que ahora tiene la notificación de corte.

Detalló que son varios casos similares de tiendas, purificadoras de agua, talleres mecánicos y estéticas, que ya no están funcionando desde hace varios años; y por no haber reportado que ya no están en funcionamiento, ahora tienen adeudos elevados de agua y otros con avisos de cortes.

Detalló que en los domicilios particulares ya no se tienen reportes de cortes en el suministro de agua, tras un acuerdo con el Grupo MAS, sin embargo las quejas son de negocios que ya cerraron y que nunca lo notificaron de manera formal.

“Invitamos a las personas que no se atrasen, en los pagos, si tenían un negocio y ya lo dieron de baja, o ya no está funcionando y vayan y avisen al Grupo MAS, y al SAT; porque si es feo que tengan que pagar por algo que no utilizaron, durante dos años”, comentó.

Citó como ejemplo que existe un comercio de abarrotes que está pasando por esta situación y tiene un adeudo pendiente de 12 mil pesos, con el Grupo MAS.

