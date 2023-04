Colonos de Pocitos y Rivera, El Fénix y Albatros de esta ciudad, se quejaron de los constantes apagones que se registran durante el día, y que afectan sus aparatos electrodomésticos y la descomposición de sus alimentos, además de soportar el intenso calor.

La señora María Alicia del Carmen Echeverría Pérez, habitante de la colonia Pocitos y Rivera, aseguró que tiene una casa en la colonia El Fénix y la situación es la misma, no hay luz de manera constante.

La misma situación la reportan los habitantes de la colonia Albatros, que a pesar de que pagan en tiempo y forma su recibo de luz, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no hace nada para resolver esta problemática.

“Se va con frecuencia la luz, igual en la Pocitos y Rivera, ha estado fallando mucho, de diario me han dicho los vecinos, han hablado solamente a la CFE, pero nada”, comentó.

Reportan constantes apagones en colonias Pocitos y Rivera, Fénix y Albatros

“El lunes a la 1:00 de la mañana se fue la luz y llegó hasta la 1:00 de la tarde en la colonia El Fénix, me fui a la colonia Pocitos y Rivera, porque dije voy a cargar allá mi celular porque estaba incomunicada, y resulta que el martes a las 8:00 de la noche se fue la luz y no hubo en todo el día y me vine como a las 6:30 de la tarde y la luz todavía no había llegado, en la colonia Albatros también hay una persona ahí y me dijo que se le había ido la luz y tenía miedo que sus alientos se echaran a perder”, comentó.

La entrevistada aseguró que las familias que habitan estas colonias están hartas de esta situación, sin embargo, no pueden acudir a la CFE, porque trabajan durante la mañana.

Destacó que la luz se va con mucha frecuencia y resulta una molestia para las personas que habitan estas zonas, porque tienen que hacer gastos extras en la compra de hielo, para conservar los alimentos, además de desconectar el refrigerador para evitar que se descomponga.

