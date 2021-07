Reportan aumento de contagios de covid-19 en menores de edad

Durante la tercera ola de contagios de covid-19, los casos de niños infectados por el coronavirus se reporta en aumento; esto debido a que el sector es el que más descuidó las medidas para prevenir la enfermedad, dijo el médico Lorenzo Castañeda Pacheco.

El entrevistado aseguró que a diferencia de los adultos mayores que ya se vacunaron, los jóvenes siguen acudiendo a fiestas, se aglomeran, y no usan el cubrebocas.

“Como hemos visto se ha incrementado los casos de covid-19 y derivado de que muchas personas no hay acatado las medidas preventivas y hay también personas que a esta altura todavía creen que este virus no existe, quiero decirles que hoy en día muchos jóvenes están presentando positividad, ya que en estos momentos estamos teniendo pacientes jóvenes y son realmente las personas que no han sido vacunadas”, comentó.

Castañeda Pacheco, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas sanitarias contra el coronavirus, ya que están enfrentándose al virus sin ninguna protección.

Además no deben de dejar de usar el cubrebocas, seguir con el lavado frecuente de manos con agua y jabón, evitar el saludo de mano, beso o abrazo; el uso de gel antibacterial; así como estornudar tapándose la nariz, evitar las aglomeraciones y respetar la sana distancia, pues todo ello permitirá disminuir el riesgo de contagio en cualquier sector de la población.

“Es importante decirle a la población que no bajemos la guardia y continuemos tomando las medidas preventivas que el sistema de salud nos ha dado para que nosotros lo adoptemos como parte de nuestra vida diaria”, comentó.

Sin embargo, insistió en la relevancia de que la población acuda a vacunarse, pues está comprobado que ayuda a disminuir la sintomatología y a evitar la gravedad de esta enfermedad.

