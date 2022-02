Reporta Casa MAM el deceso de 10 mujeres por cáncer de mama

A la fecha, Casa MAM ha perdido a dos de las mujeres que forman parte de su grupo base, además de ocho féminas que formaban parte de su grupo de rotación, de las cuales, estaban al pendiente en sus tratamientos, dio a conocer la presidenta de la asociación Mujeres Apoyando Mujeres (MAM), Roxana Guízar Rodríguez.

Al respecto, la activista explicó que estas personas desafortunadamente llegaron a solicitar ayuda en etapas muy avanzadas del cáncer, por lo cual, no se pudo hacer mucho por ellas y fallecieron.

“Llegaron a Casa MAM a pedir apoyo y desgraciadamente con un cáncer ya terminal, porque es lo que pasa, que cuando ya llegan, vienen con un cáncer terminal, ya lo único que nos queda es ayudarlas a morir bonito, porque nadie merece morir de esa manera y desgraciadamente muchas veces es la desidia porque pensamos que no nos va a pasar o que nos dejamos a lo último, entonces, han llegado bastantes mujeres con este tipo de cáncer, pero mucha jovencita”, dijo en entrevista.

Igualmente, lamentó que, a la fecha, en el grupo que asiste Casa MAM hay un 60% de jóvenes con este mal y cada vez son más jovencitas las que llegan a solicitar apoyo, con cáncer de seno muy avanzado.

Por este motivo, pidió a la población a que se monitoreen las mamas, pues este mal no es exclusivo de mujeres de 40 años en adelante y ya está comprobado que se presenta en personas del género femenino cada vez más jóvenes e incluso, en hombres, a quienes también han brindado auxilio y atención.

“De 18 años nos están llegando, muy jovencitas, inclusive con cáncer terminal porque no se chequean, no se hacen ultrasonidos o mastografías (…) Pasar el mensaje a los jóvenes de que se exploren, que no es nada más un asunto de personas de 40 porque, inclusive, es un asunto también de hombres. Hemos hecho ultrasonido a hombres, no hemos tenido gracias a Dios casos positivos, pero sabemos también que, ya hay hombres con cáncer de mama”, dijo Roxana Guízar.

Añadió que el 80% de los casos de cáncer de mama que han atendido en Casa MAM fue porque existían antecedentes de la enfermedad de primera línea en su familia y estas pacientes lo heredaron, por lo que es muy frecuente que, ver que se dé entre mamás e hijas e incluso hermanos con cáncer de próstata.

Reciben donaciones de equipo de cómputo

En otros temas, la presidenta de la asociación informó que, luego de los dos robos de que fuera víctima Casa MAM en el mes de octubre del año pasado, autoridades de Grupo CICE Veracruz y la Tanatóloga Anita quien participa altruistamente con ellas, les donaron dos equipos de cómputo a fin de que continúen con su labor.

“En octubre, la parte de adentro, cosas materiales, pero lo más doloroso fue el disco duro en donde teníamos toda la información y la computadora. Gracias a Dios, dos seres maravillosos nos donaron las computadoras: el Grupo CICE y nuestra tanatología hermosa Anita y ya tenemos dos computadoras”, aseveró.

En este tenor, pidió el apoyo del ayuntamiento de Veracruz para que bardeen y chapeen el terreno que se ubica a un costado de Casa MAM, pues es por ese punto donde los ladrones han ingresado a sus instalaciones en dos ocasiones.

Recordó que, tras estos hechos, Casas MAM ya colocó cámaras de seguridad y reforzó sus instalaciones para evitar más saqueos.

Finalmente, Guízar Rodríguez añadió que, actualmente, apoyan a cerca de 78 mujeres y diariamente se acercan muchas más a recibir diversos tipos de atención.

