Repararán grieta en el puente Torrentes de Veracruz, no representa un peligro para la ciudadanía

Tras una revisión que realizó el Colegio de Ingenieros, el Ayuntamiento de Veracruz, pondrá en marcha el mantenimiento de la estructura del puente Torrentes de esta ciudad, por la grieta que presenta su estructura, dijo la alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez.

La entrevistada aseguró que, pese a la grieta, la estructura del puente Torrentes es segura para el tránsito de vehículos y peatones.

“Así es el puente es seguro, pueden transitar, es una grieta que ya estaba, pero que no impacta la estructura del puente, eso es algo muy importante que la gente comprenda, la grieta no está en el puente, está un poco antes y es solamente el concreto que está roto y lo vamos a reparar, vamos a estar con el puente todo el mes porque queremos hacerle mejoras, pero es seguro y la grita no impacta en la estructura. Vamos a hacer un talud, pero apoyados de concreto”, comentó.

Únicamente están esperando que las lluvias bajen un poco su intensidad, para poder realizar los trabajos.

Lobeira Rodríguez, dijo que durante este mes de septiembre se estará trabajando en este puente, pues representa una vialidad muy importante para ingresar a los fraccionamientos de la zona norte de la ciudad.

Destacó, que se tratará de que los trabajos no afecten la vialidad de la zona y que se convierta en un cuello de botella, sobre todo en las horas pico.

Se está analizando una vía alterna que es Camino Real, la cuál será rehabilitada dentro del próximo plan de obras del municipio 2023.

Sin embargo, remarcó que el puente es seguro y no representa un peligro para los ciudadanos.

